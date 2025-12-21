'माझी वडिलांशी तुलना करू नका' लक्ष्मीकांत बेर्डेंबद्दल बोलताना अभिनय म्हणाला... 'त्याची उणीव...'

Abhinay Berde Interview : गेल्या आठवड्यात बॉक्स ऑफिसवर चर्चेत असलेले सिनेमे अवतार, आणि धुरंधर प्रदर्शित झाले. या सिनेमाला प्रेक्षकांचा भरभरुन प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु या सगळ्यात एक मराठी सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर हवा करताना पहायला मिळतोय. बॉलिवूड आणि हॉलिवूडच्या वादळात मराठी सिनेमा 'उत्तर' प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरताना पहायला मिळतोय. या सिनेमामध्ये रेणुका शहाणे आणि अभिनय बर्डे हे प्रमुख भूमिकेत असून आई मुलाच्या नात्यावरील हा सिनेमा चांगला प्रतिसाद मिळालाय. . उत्तर सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी सध्या अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे व्यस्त आहेत. अशातच अभिनयने सकाळ प्रीमियरला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याने सिनेमासह आई-वडिलांबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी त्याने वडिल लक्ष्मीकांत बेर्डेबद्दल सुद्धा आठवणी शेअर केल्या. यावेळी त्याने 'वडिलांसोबत कम्पॅरिझन करु नका' अशी विनंती केली. .सकाळ प्रिमियमला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना अभिनय बेर्डे म्हणाला की, 'जर तुम्ही मला माझ्या वडिलांप्रमाणे पाहण्याचा प्रयत्न करत असाल तर ते चुकीचं आहे. मला माझं वेगळंपण जपायचं आहे. मला माझं स्वत:चं करिअर करायचं आहे. जर तुम्ही वडिलांसोबत माझं कम्पॅरिझन करत आहात तर ते चुकीचं आहे. तो काळ वेगळा होता हा वेगळा आहे. मी हात जोडून विनंती करतो की, तुम्ही माझ्यातलं वेगळंपण बघा.' असं तो मुलाखतीत म्हणाला. .यावेळी त्याने आई प्रिया बेर्डेच्या शिस्तीबद्दल सुद्धा सांगितलं. आईने सिंगल मदर म्हणून कसा सांभाल केला याबद्दल ही तो बोलला. 'आईने मला बेसिक गोष्टी शिकवत, चुकीच्या सवयी लागत नाही ना, याकडे लक्ष दिले. आमच्यातील स्वातंत्र्य, जबाबदारी आणि विश्वास हे सगळं आईनं शिकल्याचं' अभिनय बोलतना म्हणाला. .इमरान हाश्मीसोबत मोठी दुर्घटना? शूटिंग दरम्यान फाटले पोटातले टिश्यू? काय घडलं नेमकं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.