'माझी वडिलांशी तुलना करू नका' लक्ष्मीकांत बेर्डेंबद्दल बोलताना अभिनय म्हणाला... 'त्याची उणीव...'

ABHINAY BERDE OPENS UP ABOUT CAREER: अवतार आणि धुरंधरसारख्या मोठ्या सिनेमांच्या वादळातही मराठी सिनेमा उत्तर बॉक्स ऑफिसवर आपली छाप पाडतोय. अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे यांच्या अभिनयाचं कौतुक होत आहे.
Apurva Kulkarni
Abhinay Berde Interview : गेल्या आठवड्यात बॉक्स ऑफिसवर चर्चेत असलेले सिनेमे अवतार, आणि धुरंधर प्रदर्शित झाले. या सिनेमाला प्रेक्षकांचा भरभरुन प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु या सगळ्यात एक मराठी सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर हवा करताना पहायला मिळतोय. बॉलिवूड आणि हॉलिवूडच्या वादळात मराठी सिनेमा 'उत्तर' प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरताना पहायला मिळतोय. या सिनेमामध्ये रेणुका शहाणे आणि अभिनय बर्डे हे प्रमुख भूमिकेत असून आई मुलाच्या नात्यावरील हा सिनेमा चांगला प्रतिसाद मिळालाय.

