'ऐश्वर्या चालते तेव्हा मला फार भिती वाटते' बायकोबद्दल असं का म्हणाला अभिषेक बच्चन?

WHY ABHISHEK BACHCHAN FEELS NERVOUS BESIDE AISHWARYA RAI?: अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन आणि अभिषेक बच्चन यांची चाहत्यांची आवडती जोडी आहे. परंतु गेल्या काही दिवसापासून दोघांमध्ये बिनसल्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अनेक कार्यक्रमांमध्ये ऐश्वर्या आणि आराध्या वेगळ्या पहायला मिळाल्या. परंतु काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्यात सगळं वेवस्थित झालेलं पहायला मिळतय. दरम्यान अशातच अभिषेकनं ऐश्वर्याबद्दल केलेलं वक्तव्य चर्चेत आलं होतं. .काही दिवसापूर्वी अभिषेक बच्चनने लिली सिंहला मुलाखत दिली होती. तेव्हा त्याला रेड कार्पेटवर पोहोचताच तू इतका गंभीर का दिसतोस? असं विचारण्यात आलं तेव्हा अभिषेक म्हणाला, 'तुम्ही माझ्या बायकोला पाहतात का? तिला तुम्ही रेड कार्पेटवर नेहमी पोज देताना पाहता ना? जेव्हा तिच्यासोबत मी चालतो, तेव्हा माझ्यासाठी ते खुप कठीण असतं. परंतु जर माझ्या बायकोसोबत रेड कार्पेटवर चालावं लागलं तर मला आणखी जास्त भिती वाटते.'.'ऐश्वर्यासारखं रेड कार्पेटवर कसं चालायचं, कशी पोज द्यायची, कुठे पहायाचं हे सगळं तिला माहित आहे. ती प्रोफेशनल आहे. मी जेव्हा रेड कार्पेटवर येतो तेव्हा मी स्वत:ला लाकड्याच्या तुकड्यासारखा समजतो. मला नक्की कसं वागायचं कळतच नाही. मी नेहमी अनकम्फर्टेबल फिल करतो. तेव्हा मला फोटोग्राफर्स कायम सांगत राहतात, सर स्माईल प्लीज. असं म्हणत असतात.'.दरम्यान अशातच ऐश्वर्यासोबतच्या नात्याबद्दल बोलताना अभिषेक म्हणाला की, 'मी ऐश्वर्याला माझ्या करिअरच्या सुरुवातीपासून तिला ओळखतो. मी सगळ्यात जास्त तिच्यासोबत काम केलय. त्यावेळी आम्ही रिलेशनशिपमध्ये नव्हतो.'.