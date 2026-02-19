Premier

शिवजयंतीसाठी रितेश देशमुख शिवनेरीवर, बालशिवरायांना पाहताच झाला नतमस्तक, VIRAL VIDEO

RITEISH DESHMUKH CELEBRATES SHIV JAYANTI AT SHIVNERI FORT: शिवजयंतीनिमित्त अभिनेता Riteish Deshmukh यांनी शिवनेरी किल्ल्यावर हजेरी लावली. बालशिवरायांच्या वेशात आलेल्या लहान मुलांना पाहून त्यांनी मनोभावे नमस्कार केला आणि एका मुलाच्या पाया पडत आदर व्यक्त केला.
Apurva Kulkarni
