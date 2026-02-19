शिवजयंतीसाठी रितेश देशमुख शिवनेरीवर, बालशिवरायांना पाहताच झाला नतमस्तक, VIRAL VIDEO

RITEISH DESHMUKH CELEBRATES SHIV JAYANTI AT SHIVNERI FORT: शिवजयंतीनिमित्त अभिनेता Riteish Deshmukh यांनी शिवनेरी किल्ल्यावर हजेरी लावली. बालशिवरायांच्या वेशात आलेल्या लहान मुलांना पाहून त्यांनी मनोभावे नमस्कार केला आणि एका मुलाच्या पाया पडत आदर व्यक्त केला..दरम्यान या सगळ्यात रितेशच्या एका कृतीनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलय. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये रितेश महाराजांसमोर मनोभावे हात जोडून प्रणाम करताना पहायला मिळतोय. तसंच यावेळी भेटायला आलेल्या लहान मुलांना पाहून रितेश तिथेच थांबतो आणि त्यांची प्रेमाने विचारपूस करतो..व्हिडिओमध्ये रितेशच लक्ष बाल शिवरायाकडे जातं आणि तो त्या मुलाच्या हातात हात देत त्याला वाकून नमस्कार करतो. पुढे थोड्यावेळाने अजून एक लहान मुलगा रितेशला भेटायला येतो. त्या मुलाला महाराजांच्या वेशात पाहून रितेश खाली वागून त्याच्या पाया पडतो. . रितेशच्या या कृतीनं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर रितेशचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी त्यांच्या साधेपणाचं कौतूक केलं आहे. दरम्यान रितेशचा लवकरच 'राजा शिवाजी' हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात रितेशनं छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली आहे. या सिनेमात संजय दत्त, सलमान खान हे कलाकार सुद्धा पहायला मिळणार आहे. .'ना वायफाय ना इंटरनेट गच्चीवर...' गौतमी पाटीलने ओंकारसाठी घेतला खास उखाणा, VIRAL VIDEO.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.