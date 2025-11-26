Premier

सचिन पिळगावकर की अशोक सराफ! कोण जास्त श्रीमंत? संपत्तीत कोण आहे पुढे?

Sachin Pilgaonkar vs Ashok Saraf: मराठी चित्रपटसृष्टीतील दोन दिग्गज कलाकार सचिन पिळगावकर आणि अशोक सराफ यांच्या संपत्तीची तुलना सध्या चर्चेत आहे. अभिनय, दिग्दर्शन, निर्मिती अशा अनेक माध्यमातून दोघांनी प्रचंड कमाई केली असून चाहत्यांच्या मनातील त्यांची किंमत मात्र पैशापेक्षा खूप मोठी आहे.
Sachin Pilgaonkar vs Ashok Saraf

Sachin Pilgaonkar vs Ashok Saraf

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते सचिन पिळगावकर आणि अशोक सराफ यांची नेहमीच चर्चा होताना पहायला मिळते. दोघांची सर अजूनही कोणत्या कलाकरांमध्ये नाही. इतक्या वयातही अशोक सराफ यांचा अभिनयाचा अंदाज काही वेगळाच आहे. तसंच सचिन पिळगाव यांचा सुद्धा अभिनय तितक्याच आवडीने प्रेक्षक पाहत असतात. मालिका, सिनेमा, निर्मिती म्हणून दोघांनी आपलं भक्कम स्थान निर्माण केलय. परंतु दोघांपैकी कोणाकडे जास्त संपत्ती आहे हे जाणून घेऊया...

Loading content, please wait...
marathi
Actor
marathi actor
sachin pilgaonkar
ashok saraf
Entertainment news
Celebrity

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com