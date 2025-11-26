सचिन पिळगावकर की अशोक सराफ! कोण जास्त श्रीमंत? संपत्तीत कोण आहे पुढे?

मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते सचिन पिळगावकर आणि अशोक सराफ यांची नेहमीच चर्चा होताना पहायला मिळते. दोघांची सर अजूनही कोणत्या कलाकरांमध्ये नाही. इतक्या वयातही अशोक सराफ यांचा अभिनयाचा अंदाज काही वेगळाच आहे. तसंच सचिन पिळगाव यांचा सुद्धा अभिनय तितक्याच आवडीने प्रेक्षक पाहत असतात. मालिका, सिनेमा, निर्मिती म्हणून दोघांनी आपलं भक्कम स्थान निर्माण केलय. परंतु दोघांपैकी कोणाकडे जास्त संपत्ती आहे हे जाणून घेऊया....सचिन पिळगावकर यांची एकून संपत्ती 40 ते 80 कोटी दरम्यान असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अभिनय दिग्दर्शन, निर्मिती आणि रिअॅलिटी शोमधून त्यांना उत्पन्न मिळत असल्याचं बोललं जातं. तसंच सचिन पिळगावकर लहान असल्यापासून अभिनय क्षेत्रात काम करतात. त्यांनी अनेक हिंदी सिनेमामध्ये देखील आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. .तर अशोक सराफ यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर ते एक उत्तम अभिनेते आहे. आजही त्याचा अभिनयात कोणी हात धरू शकत नाही. सध्या अशोक सराफ अशोक मा. मा. मालिकेत प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. सध्या मालिकेत त्यांच्यासोबत निवेदिता सराफ सुद्धा पहायला मिळताय. अशोकमामा यांच्या संपत्तीबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांची संपत्ती अंदाजे 35 ते 40 कोटी असल्याचं विविध अहवालातून समोर आलय. त्यांनी अनेक नाटक, सिनेमा, मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलय. .त्यामुळे सचिन पिळगावकर हे अशोक सराफ यांच्या तुलनेत संपत्तीत जास्त असल्याचं दिसून येतय. दोघांचं मनोरंजन क्षेत्रातील योगदान अतुलनीय आहे. चाहत्यांच्या मनातील त्यांची किंमत मात्र पैशाने किंवा संपत्तींने मोजण्याइतकी नाहीय. त्यामुळे संपत्तीत कोणीही वरचढ असलं तरीही अभिनयाची, कलेची आणि सर्वगुण संपन्न माणसाची किंमत कधीच होऊ शकत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.