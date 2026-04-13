"इंडस्ट्रीतून हाकलून द्यावं इतका मी बेशिस्त वागलो" आस्ताद काळेने उघड केली कठीण काळाची आठवण; म्हणाला..

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेता आस्ताद काळेने तिन्ही माध्यमांमध्ये काम करत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केलीय आहे. आस्तादने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही अनेकदा भाष्य केलं आहे. त्याची एक जुनी मुलाखत पुन्हा चर्चेत आली असून त्यात त्याने त्याच्या कठीण काळाविषयी उलगडा केला आहे. .आस्तादने 2024 मध्ये इन्सायडर्स या चॅनेलला मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत तो त्याच्या आयुष्यातील विविध टप्प्यांबद्दल व्यक्त झाला. त्याची गर्लफ्रेंड प्राचीच्या अकाली निधनानंतर त्याच्यावर झालेला आघात आणि त्याच्या चुकीच्या वागण्याचा झालेला परिणाम यावर आस्तादने भाष्य केलं होतं. .आस्ताद म्हणाला की,"प्राची गेल्यानंतरचं दीड वर्षं माझ्यासाठी कठीण होतं. वर्कहोलिक होण्याआधी मी Alchoholic (दारूच्या अधीन) झालो. त्यानंतरच जवळजवळ दीड वर्षं मी इतका बेशिस्त होतो कामाच्या बाबतीत की माझी इंडस्ट्रीमधून हाकलून द्यायची लायकी झाली होती. हाकलून द्यायला पाहिजे होतं. एक तर झालं काय होतं त्याच घरात मी राहत होतो. दिवस निघायचा घरी जाऊन कुलूप उघडून आत गेलो की खायला उठायचं. फक्त घर नाही सगळं खायला उठायचं. प्राचीच्या बाबतीत आपण कसे चुकीचे वागलो. त्यावेळेला आपल्याला ती लक्षण दिसली होती आपण काही केलं का नाही ? आपण तेव्हाच योग्य डॉक्टरकडे गेलो का नाही. हे सगळं पुढचे दोन महिने-तीन महिने खात बसायचं."."त्यातून फेब्रुवारीमध्ये प्राची गेली आणि मार्चमध्ये मला प्रपोजल हे नाटक मिळालं. ज्यांनी पाहिलं असेल ते नाटक त्यांना माहित असेल प्रपोजल नाटकाचा शेवटही असाच आहे की बघता बघता डोळ्यासमोरूनही आपलं माणूस गेला आणि आपण काहीच करू शकत नाही.ते मला इतकं रिलेट व्हायचं की माझे पन्नास प्रयोग होईपर्यंत नाटक संपलं, पॅकअप झाला, सेटिंगवाले सेट काढून बसमध्ये भरायला लागल्यानंतरसुद्धा दहा मिनिटं मी एकटाच हमसाहमशी रडायचो."."मी त्यावेळी खूप बेशिस्त वागलो. त्यावेळी काही काळ मला समजून घेतलं. तेव्हा पुढचं पाऊल मालिका करत होतो. त्या मालिकेतील सगळ्यांनी अगदी निर्मात्यांपासून, युनिटमधील प्रत्येकाने म्हणजे निर्माते विद्याधर पाठारे, त्यानंतर कलाकारांमध्ये हर्षदा खानविलकर, संग्राम समेळ, मनीष दळवी, कुणाल देशपांडे, प्रदीप वेलणकर, अभिजीत केळकर आणि अनेकजण आहेत ज्यांनी मला खूप सांभाळून घेतलं. पण नंतर ते पण वैतागले कारण माझं वागणंच तसं होतं. नशिबाने आज त्या माझ्या चुकांचं आमच्या नात्यात त्याचे पडसाद उमटलेले नाहीत. मी स्वतःची समजूत घालण्यासाठी केलेले ते मूर्ख प्रयोग होते."."माझ्या वागण्याचे परिणाम माझ्या कामावर होत होते ही सगळ्यात मोठी चूक. पुढचं पाऊल मालिका सोडण्यासाठी मी नोटीस दिली होती. आणि माझा शेवटचा दिवस सेटवरचा येण्यासाठी फक्त नऊ दिवस शिल्लक होते. मी अशीच एक माती खाल्ली. सकाळी मी शूटसाठी उठलोच नाही. त्या दिवशी माझा पनवेलला प्रपोजलच प्रयोग होता. मी आदल्या रात्री दारू प्यायलो आणि दुसऱ्या दिवशी उठलीच नाही. अर्थात मला काढून टाकलं. त्या दिवशी मला मालिकेत मारून टाकण्याचा सीन होता पण अखेर त्यांनी माझा चेहरा न दाखवता मला मारून टाकलं आहे असं दाखवण्यात आलं."."माझं वागणं अजिबात योग्य नव्हतं. मी माझ्या वागण्याने माझ्या युनिटला आणि निर्मात्यांना आणि सहकलाकारांना त्रास दिला होता. त्यानंतरचे पुढचे दोन-तीन महिनेही असेच गेले. " असं तो पुढे म्हणाला..प्राची आणि आस्ताद बराच काळ रिलेशनशिपमध्ये होते. प्राचीने अनेक मालिकांमध्ये काम केलं होतं.पण अचानक तिला कॅन्सरचं निदान झालं आणि त्यातच तिचं निधन झालं. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी आस्तादने स्वप्नाली पाटीलशी लग्न केलं.