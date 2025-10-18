"माझ्या मनात तिच्याविषयी फक्त प्रेम आणि आदर" रेवतीसोबत झालेल्या ब्रेकअपवर पहिल्यांदाच व्यक्त झाला आदिश

Marathi Entertainment News : मराठीबरोबरच हिंदी टेलिव्हिजन विश्वातही ओळख निर्माण करणारा अभिनेता म्हणजे आदिश वैद्य. आदिशने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत रेवती लेले बरोबर झालेल्या ब्रेकअपवर पहिल्यांदाच भाष्य केलं. काय म्हणाला आदिश जाणून घेऊया. .आदिशने नुकतीच सकाळ प्रीमियरला मुलाखत दिली. यावेळी तो रेवतीबरोबरच नातं आणि त्यांचा ब्रेकअप यावर पहिल्यांदाच व्यक्त झाला. त्यांच्या ब्रेकअपच्या बातमीमुळे अनेकांना धक्का बसला होता. आता या घटनेकडे तो कसा बघतो यावरही त्याने भाष्य केलं. .तो म्हणाला की, "ते नातं खूप सुंदर होतं. ते का घडलं ? यावर खूप सविस्तर बोलावं लागेल पण तिचं खूप चांगलं व्हावं अशी माझी इच्छा आहे. तेव्हाही माझ्यासाठी महत्त्वाचं होतं आणि आजही माझ्या मनात तिच्याविषयी फक्त आदर आणि प्रेम आहे. पण असतं ना की काही गोष्टी आपल्या आयुष्यात घडतात आणि ते घडल्यानंतर आपल्या आयुष्याचं चित्रच बदलतं. तसंच काहीस माझ्याबाबतीत झालं. मी अजून जास्त बदललो आणि चांगल्यासाठी बदललो."."जेव्हा तुम्हाला तडा बसतो तेव्हा तुम्हाला कळतं की दुःख काय असतं. ते मला दोन वर्षांपूर्वी कळलं. एक अख्ख वर्ष मी एकटा राहून, विचार करून स्वतःचं परीक्षण केलं. मी कुठे चुकलो याचा विचार केला आणि खरच मी चुकलो होतो. त्या गोष्टींना घेऊन माझ्याकडूनही काही चुका झाल्या आहेत. आता मी जसा आहे तसा मी असतो तर मी कदाचित वेगळ्या पद्धतीने हाताळल्या असत्या. आज मला जी अक्कल आहे माणूस म्हणून आज मी जितका व्यवस्थित आहे तर खूप चांगलं असतं. कधी कधी आपल्याकडून चुका होतात आणि आपल्याला उशिरा कळतं. पण जे झालं ते झालं की यातून आपण शिकतो की काय करायचं आणि काय करायचं नाहीये.".तर पूजा कातुर्डेसोबत असलेल्या रिलेशनशिपविषयीच्या चर्चांवर तो म्हणाला,"सध्या ज्या मुलीबरोबर माझं नाव जोडलं जात तिच्यासोबत खरंच काही नाहीये. ती माझी खूप जवळची मैत्रीण आहे. बेस्ट फ्रेंड आहे. मी सिंगलच आहे. माझी प्रेमाबद्दलची व्याख्या वेगळी आहे. लग्न होण्यासाठी प्रेम फार गरजेचं आहे. ते फिफ्टी फिफ्टी असणं गरजेचं आहे. ज्या दिवशी मला कुणाबद्दल ते प्रेम वाटेल तितकं आणि मला वाटेल तितकं त्या दिवशी मी नक्की सांगेन." .Video : पूर्णा आजीने एंट्री केल्या केल्या प्रियाला थोबडवलं ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक झाले खुश "ज्जे बात..!".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.