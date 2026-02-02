करण जोहरच्या भयपटात आदित्य रॉय कपूर?

Bollywood News : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीचा निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहर आता नव्या वाटेवर पाऊल टाकताना दिसत आहे. रोमँटिक, कौटुंबिक आणि भव्य व्यावसायिक चित्रपटांसाठी ओळखला जाणारा करण आता लवकरच थरारक भयपट घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. या आगामी प्रोजेक्टसाठी अभिनेता आदित्य रॉय कपूरची निवड करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, धर्मा प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली तयार होणाऱ्या या भयपट थ्रिलरचे सध्या कास्टिंग सुरू आहे. आदित्य रॉय कपूरने पटकथा वाचल्यानंतर फारसा विचार न करता या चित्रपटासाठी होकार दिल्याचं सांगितलं जात आहे. हा प्रोजेक्ट वेगळ्या धाटणीचा असून, चित्रपटगृहांमध्ये या भटपटाला चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास करणने व्यक्त केला आहे.. या चित्रपटाचे मेपासून चित्रीकरण सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या चित्रपटात अभिनेत्री म्हणून कोण झळकणार आणि दिग्दर्शन कोण करणार, याबाबत सध्या गोपनीयता राखण्यात आली आहे. भयपटाच्या माध्यमातून करण जोहर आणि आदित्य रॉय कपूर ही जोडी प्रेक्षकांना कशा प्रकारचा अनुभव देणार, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे..आदित्य रॉय कपूरसोबत आणखी कोण कलाकार असणार याचीही चर्चा आहे. लवकरच हा सिनेमा रिलीज होणार आहे..Rohit Shetty Shootout : रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट! चार जणांना पुणे पोलिसांनी घेतले ताब्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.