अ‍ॅमेझॉन MGM स्टुडिओ इंडिया आणि झी म्युझिक प्रस्तुत ‘निशानची’चा म्युझिक अल्बम प्रदर्शित

Nishanchi Music Album Out : ऐश्वर्य ठाकरेची मुख्य भूमिका असलेल्या निशानची सिनेमाचा म्युझिक अल्बम प्रदर्शित झाला. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी आणि अल्बमविषयी.
kimaya narayan
Updated on
  1. बहुप्रतिक्षित ‘निशानची’ चित्रपटाचा संगीत अल्बम अ‍ॅमेझॉन MGM स्टुडिओ इंडिया आणि झी म्युझिक कंपनीने अधिकृतरीत्या रिलीज केला आहे.

  2. या अल्बममध्ये १५ ओरिजिनल गाणी असून प्रेम, बंडखोरी, भावना आणि जोश यांचा अनोखा संगम आहे.

  3. संगीतासाठी अनुराग सैकिया, मनन भारद्वाज, ध्रुव घाणेकर, ऐश्वर्य ठाकरे आणि निशिकर छिब्बर यांनी योगदान दिलं असून गीतकारांमध्ये वरुण ग्रोवर, डॉ. सागर यांसारख्या लोकप्रिय लेखकांचा समावेश आहे.

