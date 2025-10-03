Drishyam 3 : आता येतोय दृश्यम 3 ! अजय देवगण 'या' तारखेला करणार सिनेमाची घोषणा

Bollywood News : दृश्यम ही सिने फ्रँचाइजी सतत चर्चेत असते. बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणची निर्मिती असलेल्या या सिनेमाने एक वेगळी उंची गाठली आहे. त्याने या सिनेमात विजय साळगावकर ही भूमिका साकारली आहे. दृश्यम आणि दृश्यम 2 या सिनेमा अधिक लोकप्रिय मिळवून दिली. आता प्रेक्षकांना दृश्यम 3 ची प्रतीक्षा आहे. या सिनेमाविषयी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .दृश्यम 3 बाबत एका महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. लवकरच अजय देवगण सिनेमाचा टीझर शेअर करून या सिनेमाची घोषणा करणार असल्याचं म्हटलं जातंय. जाणून घेऊया या टीझर रिलीजची तारीख..पिंकविलाने शेअर केलेल्या रिपोर्टनुसार मेकर्स 2 ऑक्टोबरला म्हणजे काल या सिनेमाची घोषणा करणार होते. 2021 मध्ये दृश्यम 2 सिनेमा रिलीज झाला होता. तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव यांच्या या सिनेमात मुख्य भूमिका होत्या. तर अक्षय खन्नानेही विशेष भूमिका साकारली होती. तर दसऱ्या दिवशी या सिनेमाची घोषणा होणार असल्याचं म्हटलं जात होतं. पण काल कोणतीही घोषणा न झाल्याने प्रेक्षकांच्या आशेवर पाणी फिरलं आहे. .पिंकविलाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दृश्यम 3 या सिनेमाचं शूटिंग 2 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार होतं. पण त्याबाबतही अजून कोणताही अपडेट अजय किंवा सिनेमाच्या टीमकडून देण्यात आला नाहीये. दिवाळीदरम्यान या सिनेमाची घोषणा करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. .नवीन भागात कोणते कलाकार असणार आणि कोणाची एंट्री होणार याविषयीही उत्सुकता होती. काही मीडिया रिपोर्टनुसार अभिनेते पंकज त्रिपाठी यांची एंट्री दृश्यम 3 मध्ये होणार असल्याची चर्चा आहे पण याबाबत अधिकृत घोषणेची प्रेक्षक वाट पाहत आहेत. ."मुंज्या सिनेमा मराठीत बनणार होता पण.." दिग्दर्शकाचा धक्कादायक खुलासा ; म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.