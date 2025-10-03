Premier

Drishyam 3 : आता येतोय दृश्यम 3 ! अजय देवगण 'या' तारखेला करणार सिनेमाची घोषणा

Ajay Devgn On Drishyam 3 : अभिनेता अजय देवगण लवकरच दृश्यम 3 सिनेमाची घोषणा त्याचा टीझर रिलीज करत करणार आहे. जाणून घेऊया याविषयीचे महत्त्वाचे अपडेट.
Bollywood News : दृश्यम ही सिने फ्रँचाइजी सतत चर्चेत असते. बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणची निर्मिती असलेल्या या सिनेमाने एक वेगळी उंची गाठली आहे. त्याने या सिनेमात विजय साळगावकर ही भूमिका साकारली आहे. दृश्यम आणि दृश्यम 2 या सिनेमा अधिक लोकप्रिय मिळवून दिली. आता प्रेक्षकांना दृश्यम 3 ची प्रतीक्षा आहे. या सिनेमाविषयी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

