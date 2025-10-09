Premier

नागेश्वर पाठोपाठ 'या' सिनेमातही अजय पुरकरांची निगेटिव्ह भूमिका ! लूकने वेधलं लक्ष

Ajay Purkar New Role In Abhang Tukaram Movie : अभिनेते अजय पुरकर निगेटिव्ह भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस पुन्हा येणार आहेत. जाणून घेऊया त्यांच्या आगामी सिनेमाविषयी.
Marathi Entertainment News : नायकाप्रमाणे क्रूर खलनायकही चित्रपटांत गाजलेत! याआधी सकारात्मक भूमिकेत दिसलेले कलाकार आता नकारात्मक पात्र साकारताना दिसत आहेत. या यादीत आता अभिनेते अजय पूरकर यांचा समावेश झाला आहे. आगामी ‘अभंग तुकाराम’ या चित्रपटात ‘मंबाजी’ या नकारात्मक रूपात आपल्याला ते दिसणार आहेत.

