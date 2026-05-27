अक्षय कुमारचा नवा एलियन थरार! नव्या सिनेमाची केली घोषणा

Entertainment News : बॉलिवूडचा ॲक्शन स्टार अक्षय कुमार लवकरच एका वेगळ्या धाटणीच्या चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्याच्या आगामी 'सामुक' या सायन्स-फिक्शन एलियन थ्रिलर चित्रपटाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. कनिष्क वर्मा यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होणाऱ्या या चित्रपटाची निर्मिती अक्षय कुमार, विपुल अमृतलाल शाह आणि आशिन शाह संयुक्तपणे करत आहेत..या चित्रपटाच्या निमित्ताने अक्षय कुमार आणि निर्माते विपुल शाह हे तब्बल १२ वर्षांनंतर एकत्र काम करत असल्याने सिनेसृष्टीत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या चित्रपटातील एलियन विश्वाची निर्मिती आणि ॲक्शन सीक्वेन्स आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनवण्यासाठी हॉलिवूडमधील मोठ्या तंत्रज्ञांची मदत घेतली जात आहे..अभिनेता अक्षय कुमारने सांगितले की, "मी हा चित्रपट साइन केला असून, याची कथा आणि विषय मला अत्यंत रंजक वाटला. सायन्स-फिक्शन एलियन थ्रिलर हा माझ्यासाठी आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी एक संपूर्णपणे नवीन प्रकार आहे.".हॉलिवूडच्या तंत्रज्ञांची साथ आणि अक्षय कुमारचा नवीन अंदाज यांमुळे 'सामुक' हा चित्रपट प्रेक्षकांना सायन्स-फिक्शनचा एक वेगळा अनुभव देण्यात किती यशस्वी ठरतो, याकडे आता चित्रपट वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.