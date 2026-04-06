‘भूत बंगला’ ट्रेलर प्रदर्शित: १४ वर्षांनंतर अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शनचा धमाका, थरार आणि विनोदाचा अनोखा संगम!

Bhooth Bangala Movie Trailer Out : अक्षय कुमारचा आगामी भूत बंगला सिनेमाचा ट्रेलर सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. या सिनेमाची चर्चा बराच काळ होती. जाणून घेऊया या ट्रेलरविषयी.
kimaya narayan
Entertainment News : गाजलेली गाणी, रंजक पोस्टर आणि टीझर दाखवल्यानंतर निर्मात्यांनी अखेर ‘भूत बंगला’चा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. हा ट्रेलर म्हणजे जणू एखाद्या जुन्या आठवणींनी भरलेल्या प्रवासासारखा आहे, ज्यात हशा, भीती आणि भरपूर मनोरंजन आहे. दमदार कथा आणि अतिशय मजेशीर क्षणांनी भरलेला हा ट्रेलर खऱ्या अर्थाने हसवणारा अनुभव देतो. अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन यांच्या या गाजलेल्या विनोदी शैलीची वाट पाहणे योग्य ठरले, हे यातून स्पष्ट होते.

