‘भूत बंगला’ ट्रेलर प्रदर्शित: १४ वर्षांनंतर अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शनचा धमाका, थरार आणि विनोदाचा अनोखा संगम!

Entertainment News : गाजलेली गाणी, रंजक पोस्टर आणि टीझर दाखवल्यानंतर निर्मात्यांनी अखेर 'भूत बंगला'चा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. हा ट्रेलर म्हणजे जणू एखाद्या जुन्या आठवणींनी भरलेल्या प्रवासासारखा आहे, ज्यात हशा, भीती आणि भरपूर मनोरंजन आहे. दमदार कथा आणि अतिशय मजेशीर क्षणांनी भरलेला हा ट्रेलर खऱ्या अर्थाने हसवणारा अनुभव देतो. अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन यांच्या या गाजलेल्या विनोदी शैलीची वाट पाहणे योग्य ठरले, हे यातून स्पष्ट होते..'भूत बंगला'च्या झलकने फक्त वातावरण तयार केले होते, तर ट्रेलर एक ठोस आणि मनोरंजक कथा उलगडतो. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवणारा हा ट्रेलर विनोदाचा समतोल उत्तम प्रकारे दाखवतो. बराच काळानंतर असा प्रभावी ट्रेलर पाहायला मिळाला असून, अलीकडच्या काळात यापेक्षा अधिक प्रभावी ट्रेलर पाहायला मिळाला नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही..अक्षय कुमार त्यांच्या जुन्या दमदार अंदाजात परतले आहेत. अक्षय कुमार, परेश रावल आणि राजपाल यादव यांची सुवर्ण त्रयी तसेच असरानी यांच्या विनोदाच्या फोडणीने ट्रेलरने प्रेक्षकांची मने जिंकली आणि भरपूर हसवले.विनोद आणि रहस्याने भरलेली ही कथा फक्त प्रियदर्शनच साकारू शकतात. ट्रेलर हे सिद्ध करतो की अशा प्रकारची विनोदी भयपट शैलीचे चित्रपट अनुभवी दिग्दर्शकच प्रभावीपणे मांडू शकतात. प्रेक्षक म्हणून आपण अशा चित्रपटांची आणि अक्षय कुमार यांच्या या शैलीची खूप आठवण काढत होतो. अखेर 'भूत बंगला' ती उणीव भरून काढताना दिसत आहे आणि दमदार विनोदी मनोरंजन म्हणून पुढे येत आहे..'भूत बंगला' हा २०२६ मधील सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. १४ वर्षांनंतर अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन ही लोकप्रिय अभिनेता-दिग्दर्शक जोडी पुन्हा एकत्र येत आहे. त्यांनी यापूर्वी अनेक गाजलेले चित्रपट दिले असून, यावेळी ते आणखी एका मनोरंजक चित्रपटासह परतले आहेत. बालाजी मोशन पिक्चर्सच्या पाठबळामुळे या चित्रपटाबद्दल आधीच मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या खास विनोदी शैलीची आणि अफलातून कथानकाची चाहत्यांना मोठ्या पडद्यावर आतुरता आहे..केप ऑफ गुड फिल्म्सच्या सहकार्याने बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेडच्या विभागाकडून 'भूत बंगला' सादर केला जात आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता आणि मिथिला पालकर दिसणार आहेत. प्रियदर्शन दिग्दर्शित आणि अक्षय कुमार, शोभा कपूर व एकता आर कपूर निर्मित या चित्रपटाचे आगाऊ सशुल्क विशेष प्रेक्षण १६ एप्रिल २०२६ रोजी रात्री ९ वाजल्यापासून चित्रपटगृहांमध्ये सुरू होणार आहे..सुहागरातचा तो भयंकर सीन शूट करताना अभिनेता ढसाढसा रडलेला ; चिरैयाबद्दल सिद्धार्थचा खुलासा "मला माहित नाही..".