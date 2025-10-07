घरातून दाढी करून निघायचो अन्.. अक्षयकुमारने मुख्यमंत्र्यांचे का केले तोंड भरून कौतुक ? फिल्मसिटी साठी केली मोठी मागणी

Bollywood News : अभिनेता अक्षय कुमार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या संस्थेला 25 वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दलच्या कार्यक्रमात हजेरी लावली. यावेळी अक्षय कुमारने देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकट मुलाखत घेतली. यावेळी त्याने त्यांचं कौतुक केलं. .अक्षय कुमारने यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी विविध विषयांवर संवाद साधला. तसेच त्यांनी सायबर गुन्हेगारी यावरही भाष्य केलं. इतकंच नाही तर अक्षय कुमारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं भरभरून कौतुक केलं आणि फिल्मसिटीसाठी एका गोष्टीची मागणीही केली. .यावेळी अक्षय मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं कौतुक करताना म्हणाला की, "मी चार दिवसापूर्वी कुलाब्याला जात होतो जुहूवरून. मी जवळपास 35 मिनिटांमध्ये पोहोचलो. हे सगळं शक्य झालं कारण जे तुम्ही रोड बांधले आहेत त्याच्यामुळे. यापूर्वी मी जेव्हा कुलाब्याला शूटिंगसाठी जायचो तेव्हा मी घरातून दाढी करून जायचो आणि तिथे पोहोचेपर्यंत मला परत दाढी आलेली असायची आणि मला पुन्हा सेटवर दाढी करावी लागायची. इतकं ट्रॅफिक असायचं. "."पूर्वी साऊथ बॉम्बे वेगळं होतं आणि नॉर्थ मुंबई वेगळी होती पण तुम्ही या मुंबईला एकत्र आणलंत. तुम्ही जे बांधकाम केलं त्यामुळे आज मुंबई एक आहे. पण माझी एक विनंती आहे फिल्मसिटी संदर्भात. ही जवळपास 550 एकरची जमीन आहे, माझी विनंती आहे की तुम्ही तिच्याकडे लक्ष द्या आणि त्याच्या विकासासाठी काहीतरी उपाययोजना करा. ".यावर फडणवीसांनी उत्तर दिलं की, "तुम्ही खूपच चांगली गोष्ट सांगितली. मला एका गोष्टीचा पश्चाताप होतो ती म्हणजे 2014-2019 या काळात जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा माझी इच्छा होती की आपल्या फिल्मसिटीला मी एका आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फिल्मसिटीमध्ये परिवर्तित करू. आम्ही ती योजना बनवली, डिझाईन केलं. फिल्मलाईनच्या लोकांशी या संदर्भात बोललो पण काही कारणांमुळे आम्ही ती योजना राबवू शकलो नाही. हा असा काही प्रोजेक्ट पैकी एक आहे जो मी हातात घेतला पण पूर्ण करू शकलो नाही. पण यावेळी मी ठरवलंच आहे की आपल्या फिल्मसिटी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची फिल्मसिटी मी बनवणार. ".Video : ईश्वरीसमोर आलं अर्णवचं सत्य ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता तरी तिला प्रपोज कर".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.