Premier

'मिर्झापूर: द फिल्म’च्या अखेरच्या शूटिंगनंतर अली फजल भावूक, शेअर केला खास संदेश

Ali Fazal : अभिनेता अली फजल ने मिर्झापूर सिनेमाच्या अखेरच्या दिवशी भावूक पोस्ट शेअर केली.
ALI FAZAL

ALI FAZAL

esakal

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News :बहुप्रतीक्षित ‘मिर्झापूर: द फिल्म’चे अखेरचे शूटिंग शेड्यूल पूर्ण झाले असून, भारतातील सर्वात लोकप्रिय क्राइम फ्रँचायझींपैकी एका प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. कल्ट-फेव्हरेट वेब सिरीजवर आधारित ही फिल्म 2026 मध्ये मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. यामध्ये मिर्झापूरच्या धोकादायक जगाला आणखी भव्य स्वरूपात दाखवण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
ali fazal
Entertainment news

Related Stories

No stories found.