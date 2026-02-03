'मिर्झापूर: द फिल्म’च्या अखेरच्या शूटिंगनंतर अली फजल भावूक, शेअर केला खास संदेश

Entertainment News :बहुप्रतीक्षित ‘मिर्झापूर: द फिल्म’चे अखेरचे शूटिंग शेड्यूल पूर्ण झाले असून, भारतातील सर्वात लोकप्रिय क्राइम फ्रँचायझींपैकी एका प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. कल्ट-फेव्हरेट वेब सिरीजवर आधारित ही फिल्म 2026 मध्ये मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. यामध्ये मिर्झापूरच्या धोकादायक जगाला आणखी भव्य स्वरूपात दाखवण्यात येणार आहे..शूटिंग पूर्ण होताच, गुड्डू पंडित अर्थात गुड्डू भैय्या ही आयकॉनिक भूमिका साकारणारे अभिनेता अली फजल भावूक झाले. त्यांनी सेटवरील काही पडद्यामागील क्षण शेअर करत इन्स्टाग्रामवर एक भावनिक नोट पोस्ट केली. या दीर्घ आणि तीव्र प्रवासाबद्दल लिहिताना त्यांनी म्हटले, “हा प्रवास खूप लांबचा आहे. थोडं प्रेम आणि थोडी नफरत यांच्यातला हा एक प्रवास आहे. ‘मिर्झापूर: द फिल्म’चं अंतिम शेड्यूल पूर्ण झालं आहे.”.अली फजल यांनी संपूर्ण कास्ट आणि क्रूचे त्यांच्या मेहनत आणि समर्पणाबद्दल आभार मानले. त्यांनी या चित्रपटाला “एक मास्टरपीस” असे संबोधले. ते पुढे म्हणाले, “या सगळ्या प्रवासात जेव्हा कॅमेरा आमच्यावर होता, तेव्हा आम्ही आमचं सर्वोत्तम दिलं. आणि मला अभिमानाने सांगता येतं की संपूर्ण मिर्झापूर टीम आणि कलाकारांनी आम्ही जे उत्तम करतो तेच प्रामाणिकपणे केलं.”.दमदार पात्रं आणि रॉ स्टोरीटेलिंगमुळे मिर्झापूरने गेल्या काही वर्षांत मोठी फॅन फॉलोइंग तयार केली आहे. आता ही कथा मोठ्या पडद्यावर येत असल्याने प्रेक्षकांच्या अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत..ओरमॅक्स सिनेमॅटिक्स च्या सर्वाधिक प्रतिक्षित हिंदी चित्रपटांच्या यादीत ‘मिर्झापूर: द फिल्म’ने आपलं स्थान मिळवलं आहे. विशेषतः आयकॉनिक पात्र मुन्ना भैय्या च्या पुनरागमनासाठी चाहते मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.."आमच्या प्रेमात ज्ञानदाने खूप सोसलं" होणाऱ्या नवऱ्याने सांगितली लव्हस्टोरी "आमच्या कास्ट वेगळ्या..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.