दुर्दैवी ! बिल्डिंगवरून पडल्याने 37 वर्षीय अभिनेत्याने गमावला जीव

११ सप्टेंबर २०२५ रोजी, वयाच्या ३७ व्या वर्षी बीजिंगमध्ये इमारतीवरून पडल्याने मृत्यू.त्यांच्या व्यवस्थापन टीमने सोशल मीडियावर अधिकृत निवेदन जारी करून बातमीची पुष्टी केली.तपासणीत हा कोणताही पूर्वनियोजित कट नसल्याचं स्पष्ट झालं..News : जागतिक मनोरंजन विश्वातून एक दुःखद बातमी समोर येत आहे. सुप्रसिद्ध चिनी अभिनेत्याचं निधन झालं. अॅलन यू मेंगलोंग असं या अभिनेत्याचं नाव असुन तो एक चिनी अभिनेता आणि गायक होता. वयाच्या ३ ७ व्या वर्षी बीजिंगमधील एका इमारतीवरून खाली पडल्यामुळे त्याचं निधन झालं. .11 सप्टेंबर 2025 ला अॅलनचा मृत्यू झाला. त्याच्या व्यवस्थापन टीमने अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरून निवेदन जारी करत ही दुःखद बातमी शेअर केली. "अत्यंत दुःखद भावनेने आम्ही जाहीर करतो की, आमचा प्रिय अॅलन मेंगलोंगचे ११ सप्टेंबर रोजी निधन झाले. पोलिसांच्या तपासणीनुसार, हा कोणताही पूर्वनियोजित कट नव्हता. त्याच्या आत्म्यास शांती लाभो, अशी आम्ही आशा करतो. अॅलनच्या चाहत्यांनी आणि कुटुंबियांनी या कठीण एकमेकांना साथ द्यावी." असं निवेदन त्यांनी शेअर केलं. .अॅलन जन्म 15 जून 1988 मध्ये झाला. 2007 मध्ये त्याने माय शो माय स्टाईल या रिऍलिटी शोमधून पदार्पण केलं. त्यानंतर त्याची द लिट्ल प्रिन्स ही शॉर्ट फिल्म गाजली. याशिवाय त्याने टेम्पररी फॅमिली, यंग अडल्ट यांसारख्या सिनेमांमध्येही काम केलं .FAQ :Q1. अॅलन यू मेंगलोंग कोण होते?→ ते एक लोकप्रिय चिनी अभिनेता आणि गायक होते.Q2. त्यांचं निधन कधी झालं?→ ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांचं निधन झालं.Q3. मृत्यूचं कारण काय सांगितलं गेलं?→ बीजिंगमधील एका इमारतीवरून पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला.Q4. पोलिस तपासणीत काय निष्कर्ष निघाला?→ हा कोणताही पूर्वनियोजित कट नव्हता, असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं.Q5. त्यांच्या निधनाबाबत अधिकृत माहिती कोणी दिली?→ अॅलनच्या व्यवस्थापन टीमने सोशल मीडियावर अधिकृत निवेदन जारी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.