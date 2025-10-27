सिनेमा रिलीज होण्यापूर्वीच 25 वर्षीय मराठी अभिनेत्याने संपवलं आयुष्य ; सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणूनही होता कार्यरत

Marathi News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एका होतकरू अभिनेत्याने गळफास घेऊन स्वतःचं आयुष्य संपवलं. जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील उंदीरखेडे गावात ही घटना घडली. हा तरुण अभिनेताही होता. काही सिनेमांमध्ये त्याने काम केलं होतं आणि लवकरच त्याचा नवीन सिनेमा रिलीज होणार आहे. .सचिन गणेश चांदवडे असं त्याचं नाव असून त्याचं वय 25 वर्षं होतं. पुण्यातील आयटी पार्कमध्ये तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून काम करत होता. याशिवाय अभिनयाची आवडही जोपासत होता. त्याच्या निधनाने उंदीरखेडे गावावर शोककळा पसरली आहे. .सचिनने राहत्या घरात आयुष्य संपवलं. त्याने आत्महत्या केल्यानंतर कुटूंबाने त्याला लगेच जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं पण तरुणाची प्रकृती अधिक बिघडल्याने धुळे जिल्ह्यातील रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. 24 ऑक्टोबरला मध्यरात्री तरुणाने अखेरचा श्वास घेतला..सचिन हुशार अभिनेता आणि इंजिनियर म्हणून त्याच्या मित्रांमध्ये प्रसिद्ध होता. अभिनय करता करता तो नोकरीही करत होता. त्याला अभिनयाची आवड असल्याने त्याने काम सांभाळून काही सिनेमात कामही केलं होतं. याशिवाय पुण्यातील ढोल-ताशा पथकातही त्याचा सहभाग होता..सचिनचा असुरवन हा सिनेमा रिलीज होणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्याने सोशल मीडियावर सिनेमाचं पोस्टर शेअर केलं होतं. जमतारा सीजन 2, विषय क्लोज या प्रोजेक्टमध्ये त्याने काम केलं होतं. सिनेमाच्या रिलीजपूर्वी त्याने हे पाऊल उचलल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे. ."त्याला त्याच्या बायकोची सेवा करायची होती म्हणून.." सचिन पिळगावकरांचा सतीश शाह यांच्या मृत्यूबद्दल खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.