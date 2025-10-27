Premier

सिनेमा रिलीज होण्यापूर्वीच 25 वर्षीय मराठी अभिनेत्याने संपवलं आयुष्य ; सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणूनही होता कार्यरत

Young Talented Actor & Engineer Ends His Life : सॉफ्टवेअर इंजिनियर आणि अभिनेता असलेल्या तरुणाने राहत्या घरात गळफास घेत आयुष्य संपवलं. या घटनेने अनेकांना धक्का बसला आहे.
Young Talented Actor &amp; Engineer Ends His Life

Young Talented Actor & Engineer Ends His Life

kimaya narayan
Updated on

Marathi News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एका होतकरू अभिनेत्याने गळफास घेऊन स्वतःचं आयुष्य संपवलं. जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील उंदीरखेडे गावात ही घटना घडली. हा तरुण अभिनेताही होता. काही सिनेमांमध्ये त्याने काम केलं होतं आणि लवकरच त्याचा नवीन सिनेमा रिलीज होणार आहे.

Loading content, please wait...
death
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com