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"आमटी भात खाऊन दिवस काढू पण छान काम कर" अंशुमनने उघड केलं हास्यजत्रा सोडण्याचं खरं कारण

Actor Anshuman Vichare Revealed Real Reason For Leaving Hasyajatra : अभिनेता अंशुमन विचारेने महाराष्ट्राची हास्यजत्रा हा शो सोडण्यामागचं खरं कारण उघड केलं. काय घडलेलं त्यावेळी नेमकं जाणून घेऊया.
"आमटी भात खाऊन दिवस काढू पण छान काम कर" अंशुमनने उघड केलं हास्यजत्रा सोडण्याचं खरं कारण
kimaya narayan
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Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील अनेक कलाकारांपैकी एक हरहुन्नरी कलाकार म्हणजे अंशुमन विचारे. अंशुमनने आजवर अनेक मालिका, सिनेमा आणि नाटकांमध्ये काम केलं आहे. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या सध्या लोकप्रिय असलेल्या शोमध्येही तो सहभागी होता पण लॉकडाऊन दरम्यान अचानक त्याने हा शो सोडला. यामागचं खरं कारण त्याने उघड केलं.

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