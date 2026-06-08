"आमटी भात खाऊन दिवस काढू पण छान काम कर" अंशुमनने उघड केलं हास्यजत्रा सोडण्याचं खरं कारण

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील अनेक कलाकारांपैकी एक हरहुन्नरी कलाकार म्हणजे अंशुमन विचारे. अंशुमनने आजवर अनेक मालिका, सिनेमा आणि नाटकांमध्ये काम केलं आहे. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या सध्या लोकप्रिय असलेल्या शोमध्येही तो सहभागी होता पण लॉकडाऊन दरम्यान अचानक त्याने हा शो सोडला. यामागचं खरं कारण त्याने उघड केलं. .नुकतीच त्याने इट्स मज्जा चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने महाराष्ट्राची हास्यजत्रा कार्यक्रम का सोडला हे उघड केलं. कोरोनाच्या काळात त्याने हा निर्णय घेतल्याचं त्याने उघड केलं. .अंशुमन म्हणाला की,"त्यावेळी मला ना इव्हेंट्स खूप चांगले मिळत होते आणि भरपूर पैसे मिळत होते. त्यामुळे मी दुसरं घर घेतलं पुण्यामध्ये सांगवीला. आणि मग कोरोना सुरु झाला. आणि यांचं बबल शूटिंग सुरु झालं मग. आणि मी फॅमिली सोडून जाणार नव्हतो. "."दुसरी गोष्ट मला असं वाटायला लागलं होतं माझी आता ना एक्सपायरी डेट जवळ आली आहे. ज्या स्किट्स करतोय आपण =, ज्या रिऍलिटी शोमध्ये काम करतोय आपण, तेच तेच करतोय आपण. मग मी ब्रेक घेतला. पण हे क्रेडिट मी माझ्या बायकोला देईन,कारण मी म्हटलं तिला "मी ब्रेक घेतोय, कोरोना आहे, पुढचं कसं काय ? हफ्ते द्यायचे आहेत आपल्याला नवीन घराचे." त्यावेळी 48000 रुपये हफ्ता होता नव्या घराचा. ती म्हणाली "काही हरकत नाही. तुला नाही करायचं आहे ना. आपण आमटी भात खाऊ, खिचडी खाऊ मस्त. काही प्रॉब्लेम नाही. तू काम कर मस्त." मी तेव्हा सगळा वेळ माझ्या मुलीला दिला. तेव्हा ती एक दीड वर्षाची होती. ".अंशुमनचा तुंबाडची मंजुळा हा सिनेमा नुकताच रिलीज झाला. अनेकांना त्याची त्यातली भूमिका खूप आवडली आहे. सिनेमालाही उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे..कसलं भारी! मराठमोळ्या अभिनेत्याने दादरमध्ये सुरू केलं हॉटेल; मिळणार अस्सल मालवणी पदार्थ; नाव तर एकदम युनिक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.