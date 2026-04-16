‘ही दोस्ती तुटायची नाय’गाण्याव अशोक सराफ-सचिन पिळगांवकरांचा धमाकेदार डान्स; सोशल मीडियावर Viral Video

ASHOK SARAF AND SACHIN PILGAONKAR DANCE TOGETHER: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध कलाकार अशोक सराफ आणि सचिन पिळगांवकर या जोडीला प्रत्येकजण ओळखतं. त्यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. लक्ष्मीकातं बर्डे, अशोक सराफ आणि सचिन पिळगांवकर यांचं त्रिकुट प्रत्येक सिनेमात असायचं. मैत्रीचे किस्से सांगताना त्यांचं आवर्जुन नाव घेतलं जायचं. सेटवर एकमेकांचे यार असलेले अशोकमामा आणि सचिन पिळगांवकर खऱ्या आयुष्यातही त्यांच्या मैत्रीचे अनेक किस्से आहेत. चाहत्यांना नेहमीच त्यांच्या मैत्रीचा हेवा वाटतो..या जोडीनं ९० च्या दशकामध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. तेव्हापासून त्यांच्या मैत्रीचे किस्से आजपर्यंत ऐकायला मिळतात. अशी ही बनवाबनवी हा त्यांचा सिनेमा तर आजही चाहते तितक्याच आवडीनं पाहतात. दरम्यान अशातच अशोकमामा आणि सचिन पिळगांवकर यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये दोघे एकत्र डान्स करताना पहायला मिळताय. .सुमीत राघवन यांचं एक नवीन नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीला आहे. 'दोस्ती तुटायची नाय' असं या नाटकाचं नाव आहे. या नाटकात एका प्रसंगानंतर सुमीत प्रेक्षकांसमोर हे गाणं म्हणतो. दरम्यान त्याच्या या नाटकाला सचिन पिळगांवकर आणि अशोक सराफ यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी सुमीत स्टेजवरुन खाली उतरून प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या सचिन पिळगांवकर आणि अशोक सराफ यांच्याजवळ येऊन थिरकताना पहायला मिळाला. यावेळी त्याच्यासोबत सचिन पिळगांवकर आणि अशोक सराफ यांनी देखील डान्स केला. .त्यांना डान्स करताना पाहत प्रेक्षकांनी सुद्धा टाळ्या वाजवत आनंद व्यक्त केलाय. सध्या त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय. 'खरंच ही दोस्ती कधीच तुटू नये' 'दोघांनी असं एकत्र पाहून भारी वाटलं' "खुपच छान" अशा अनेक कमेंट्स येत होत्या.