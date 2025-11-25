Marathi Natak : शंकर-जयकिशन प्रेक्षकांच्या भेटीला; भरत जाधव-महेश मांजरेकर पहिल्यांदाच एकत्र नाटकात !

Premier

Marathi Natak Shankar Jaykishan Out : भरत जाधव आणि महेश मांजरेकर शंकर जयकिशन या नव्या नाटकात पहिल्यांदाच एकत्र काम करत आहेत. काय आहे हे नाटक आणि हे नाटक रंगभूमीवर कधी येणार जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी रंगभूमीवर एक विनोदी, हृदयस्पर्शी आणि नातेसंबंधांचा वेध घेणारं नाटक ‘शंकर-जयकिशन’ लवकरच नाट्यरसिकांच्या भेटीला येत आहे. वडिल- मुलीचे गुंतागुंतीचे नाते, वर्षानुवर्षे दडलेली कटुता आणि अचानक जीवनात घडलेल्या अनपेक्षित व्यक्तीच्या आगमनाने बदलणारे समीकरण अशी या नाटकाची कथा आहे. कथानकात वडिल मुलीच्या नात्यात कोणी तिसरा येतो. त्याच्या येण्यामागंच नेमकं कारण काय ? की त्याच्या आयुष्यात काही गूढ रहस्य दडलंय? याचं उत्तर नाट्यरसिकांना नाटक पाहूनच मिळणार आहे.

