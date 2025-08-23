"म्हणून मी वडिलांचं टॅक्सी चालवणं बंद केलं.." ती आठवण सांगताना ढसाढसा रडले भरत जाधव; जुना VIDEO चर्चेत

भरत जाधव सामान्य कुटुंबातून आले असून त्यांच्या वडिलांनी मुंबईत टॅक्सी चालवून उदरनिर्वाह केला.भरत यांनी स्वतःही छोट्या नोकऱ्या करून नंतर अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला.एका कार्यक्रमात त्यांनी सांगितलेल्या आठवणीतून ते भावूक झाले आणि डोळ्यातून अश्रू आले..Marathi Manoranjan News : मराठी इंडस्ट्रीमधील सुपरस्टार अशी ओळख असलेला अभिनेता म्हणजे भरत जाधव. फक्त विनोदीच नाही तर गंभीर भूमिका साकारत भरत यांनी स्वतःची वेगळी ओळख मराठी इंडस्ट्रीमध्ये निर्माण केली. अतिशय सामान्य कुटूंबातून आलेल्या भरत यांची जुनी मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. त्यात त्यांनी सांगितलेला किस्सा वाचून तुमच्या डोळ्यातून पाणी येईल. .एका अतिशय सामान्य कुटूंबातून भरत जाधव आले आहेत. त्यांच मूळ कुटूंब कोल्हापूरमध्ये स्थायिक होते. उदरनिर्वाहासाठी ते मुंबईत येऊन स्थायिक झाले. भरत यांचे वडील मुंबईत टॅक्सी चालवायचे. त्यानंतर छोट्या मोठ्या नोकऱ्या भरत यांनी केल्या आणि नंतर अभिनयातच करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. लेक मराठी इंडस्ट्रीत आघाडीचा अभिनेता होऊनही भरत यांचे वडील अनेक काळ मुंबईत टॅक्सी चालवायचे. पण एका घटनेमुळे भरत यांनी वडिलांचं टॅक्सी चालवणं बंद केलं. .भरत यांनी खूप वर्षांपूर्वी दूरदर्शनच्या कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते विक्रम गोखले दुसरी बाजू या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करायचे. यावेळी भरत यांनी त्यांचा प्रवास उलगडला. त्यातील एक आठवण सांगताना ते ढसाढसा रडले. .भरत यांनी सांगितलं की."मी माझ्या वडिलांचं टॅक्सी चालवणं बंद केलं यामागे कारण आहे. असं घडलं की, एके दिवशी दादरच्या ब्रिजवर खूप ट्रॅफिक होतं. माझे वडील नेहमीप्रमाणे टॅक्सी चालवत होते. त्यांच्या टॅक्सीत दोन-तीन पॅसेंजर बसले होते आणि ट्रॅफिकमुळे टॅक्सी ब्रिजवर अडकली होती. त्यांना नाटकाला जायचं होतं आणि नाटकाची वेळ झाली होती तरीही ट्रॅफिकमध्ये अडकल्यामुळे ते वैतागले होते. ते माझ्या वडिलांना खूप बोलले. ते ज्या नाटकाला चालले तो माझ्याच नाटकाचा शो होता."."शिवाजी मंदिरला त्या दिवशी सही रे सही चा प्रयोग होता. ते पॅसेंजर माझ्याच प्रयोगासाठी चालले होते. संध्याकाळी वडील घरी आले आणि त्यांनी मला विचारलं की तुझा शिवाजी मंदिराला प्रयोग होता का ? तर मी हो म्हणालो. तर त्यांनी सांगितलं की, आज दादर ब्रिजला खूप ट्रॅफिक होतं. माझ्या टॅक्सीत पॅसेंजर होते त्यांना तुझ्या प्रयोगाला यायला ट्रॅफिकमुळे उशीर झाला. त्यामुळे त्यांनी मला आई-बहिणीवरून शिव्या दिल्या. पण मी काही बोललो नाही कारण माझ्या मुलाच्याच नाटकाला ते जात होते. हे ऐकून माझ्या डोळ्यात पाणी आलं आणि मी त्यांना टॅक्सी चालवणं बंद करायला सांगितलं." हा किस्सा सांगताना भरत ढसाढसा रडले. तेव्हा विक्रम यांनी त्यांना जवळ घेऊन थोपटलं. .भरत यांनी कोल्हापूरच्या घरी त्यांच्या देवाच्या मंदिराजवळच आई-वडिलांचंही स्मारक बांधलं आहे. भरत सध्या कुटूंबाबरोबर कोल्हापूरला राहतात. त्यांची पत्नी आता शेतीकडेही लक्ष देते. .FAQs :Q1. भरत जाधव यांचे मूळ गाव कुठे आहे?👉 कोल्हापूर.Q2. भरत जाधव यांच्या वडिलांचा व्यवसाय काय होता?👉 ते मुंबईत टॅक्सी चालवत होते.Q3. भरत जाधव यांनी अभिनयक्षेत्रात येण्याआधी काय केलं?👉 त्यांनी अनेक छोट्या नोकऱ्या केल्या.Q4. भरत जाधव भावूक झाले तेव्हा कोणता कार्यक्रम होता?👉 दूरदर्शनवरील दुसरी बाजू हा कार्यक्रम (सुत्रसंचालन: विक्रम गोखले).Q5. भरत जाधव यांनी वडिलांचं टॅक्सी चालवणं का बंद केलं?👉 एका भावनिक घटनेनंतर त्यांनी वडिलांना टॅक्सी चालवू न देण्याचा निर्णय घेतला..डोळ्यातून अश्रूचा एक थेंब दिसण्यासाठी विद्याला द्यावे लागले इतके टेक्स ! "प्रदीपना अचूक शॉट...".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.