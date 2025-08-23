Premier

"म्हणून मी वडिलांचं टॅक्सी चालवणं बंद केलं.." ती आठवण सांगताना ढसाढसा रडले भरत जाधव; जुना VIDEO चर्चेत

Bharat Jadhav Old Viral Video : अभिनेते भरत जाधव यांची जुनी मुलाखत चर्चेत आली आहे. या मुलाखतीमध्ये भरत यांनी त्यांनी वडिलांना टॅक्सी चालवणं बंद करायला का सांगितलं याची भावूक आठवण शेअर केली.
  1. भरत जाधव सामान्य कुटुंबातून आले असून त्यांच्या वडिलांनी मुंबईत टॅक्सी चालवून उदरनिर्वाह केला.

  2. भरत यांनी स्वतःही छोट्या नोकऱ्या करून नंतर अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला.

  3. एका कार्यक्रमात त्यांनी सांगितलेल्या आठवणीतून ते भावूक झाले आणि डोळ्यातून अश्रू आले.

