बॉबी देओल पुन्हा एकदा दिसणार बाबा निरालाच्या भूमिकेत ? आश्रम सीजन 4 ची चर्चा

Entertainment News : ओटीटी विश्वात काही वेबसीरिज केवळ लोकप्रिय ठरत नाहीत, तर कलाकारांच्या करिअरलाही नवं वळण देतात. प्रकाश झा दिग्दर्शित 'आश्रम' ही त्यापैकीच एक सीरिज ठरली. बॉबी देओलसाठी करिअरचा टर्निंग पॉइंट ठरलेल्या या सीरिजने तीन यशस्वी सिझननंतर प्रेक्षकांची अपेक्षा अधिक वाढवली आहे. .त्यामुळेच 'आश्रम'च्या चौथ्या सिझनची चर्चा पुन्हा एकदा रंगात आली आहे. या सीरिजमध्ये 'बबिता'च्या भूमिकेतून विशेष ओळख मिळवलेल्या अभिनेत्री त्रिधा चौधरीने चौथ्या सिझनबाबत महत्त्वाचे अपडेट दिले आहे. त्रिधाने स्पष्ट केलं की, २०२६ मध्ये 'आश्रम'च्या पुढील सिझनचं शूटिंग सुरू होण्याची शक्यता आहे..या विधानामुळे चाहत्यांच्या उत्सुकतेला नवं बळ मिळालं आहे. 'आश्रम'मधील तिच्या भूमिकेमुळे त्रिधा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आली होती. या सीरिजमुळे प्रेक्षकांमध्ये वेगळी ओळख निर्माण झाल्याचं सांगत, 'जपनाम' या संवादामुळे आजही लोक ओळख देतात, असं त्रिधाने सांगितलं. .तिच्या मते, 'आश्रम' हा प्रत्येक कलाकारासाठी शिकण्याचा आणि अनुभवाचा प्रवास ठरला. 'आश्रम'च्या चौथ्या सिझनची अधिकृत तयारी अद्याप सुरू झालेली नसली, तरी कलाकारांकडून मिळणाऱ्या संकेतांमुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढत आहे.. बॉबी देओलसाठी पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा करणारी आणि अनेक कलाकारांना नवी ओळख देणारी ही सीरिज पुढे कोणतं वळण घेणार, याकडे ओटीटी प्रेक्षकांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.