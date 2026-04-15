"त्यावेळी मला खूप त्रास झाला" मुलाच्या नावाच्या ट्रोलिंगवर चिन्मयची पत्नी अखेर व्यक्त;"तुम्हाला अधिकार नाही"

Marathi Entertainment News : मराठीबरोबरच बॉलिवूडमध्येही नाव कमावणारा अभिनेता चिन्मय मांडलेकर काही काळापूर्वी चर्चेत आला होता ते त्याच्या मुलाच्या नावावरून झालेल्या वादामुळे. चिन्मयच्या मुलाचं नाव जहांगीर आहे आणि त्याने ते जे आर डी टाटा यांच्या नावावरून ठेवल्याचा खुलासा अनेकदा मुलाखतींमध्ये केला आहे. तरीही त्याला काही काळापूर्वी बरंच ट्रोल करण्यात आलं. त्यानंतर अभिनेत्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका पुन्हा न साकारण्याचाही निर्णय जाहीर केला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत चिन्मयची पत्नी नेहाने या ट्रोलिंगवरील तिचं परखड मत व्यक्त केलं. .नेहा आणि चिन्मयने काही दिवसांपूर्वी द अनुरूप शोला मुलाखत दिली. यावेळी त्या दोघांनी झालेल्या ट्रोलिंगबाबत मत व्यक्त केलं. काय म्हणाले ते दोघं जाणून घेऊया. .नेहा म्हणाली की,"त्या ट्रोलिंगनंतर मला खूप त्रास झाला. माझं असं झालं की ज्या आईने नऊ महिने ते मुलं वाढवलं, त्याला जन्म देण्यासाठी कमरेत इंजेक्शन घेतली, पोट फाडून घेतलं. ज्याचं जन्मानंतरही सगळं मी केलं त्या मुलाचं नाव मी काय ठेवलं हे विचारणार कोण आणि कुठे ? कोण मला विचारू शकतं ? मला हे ही कळत की आमचं आयुष्य सार्वजनिक आहे. मी जर माझ्या कामाचं कौतुक व्हावं अशी लोकांकडून अपेक्षा करते तर त्यांच्याकडून कामाबाबतची टीका ऐकण्याचीही तयारी असावी. पण हे माझं वैयक्तिक आयुष्य आहे. या गोष्टींचा त्रास झाला."."त्या मुलाचे फक्त बाबा नाहीयेत तर आईही आहे जी या क्षेत्रात नाहीये. तिला एक नाव आवडलं आणि तिने ते ठेवलं. त्याच्यावरती मला कोण कसं सांगू शकतं की जर या नावाचा अर्थ जगज्जेता आहे तर तुम्ही विश्वजीत हे नाव का नाही ठेवलं ? तुम्ही पृथ्वीराज का नाही ठेवलं ? नाही मला दगडू ठेवायचं असेल तुम्ही काय बोलणार ? तुम्ही मला विचारू शकत नाहीत. जर मी इतका मोठा गुन्हा केला असेल तर भारताचं सरकार अटक करेल मला. ते करत नाहीये. मी माझ्या संविधानाने दिलेला अधिकार बजावते आहे. आईचा हक्क बजावते आहे. त्यामुळे मला त्रास झाला."."मी रिचा चड्ढाची मुलाखत पाहिली. त्यात ती म्हणाली की चंदिगढमध्ये बसलेला चिंटू काय विचार करतो याने तुला काय फरक पडतो ? त्या वाक्याने माझे खाड्कन डोळे उघडले. आता मला फरक पडत नाहीये. पण यासाठी बरीच वर्षं लागली. ज्यांचं नाव पुढे करून आम्हाला ट्रोल केलं लोकांनी ते जर आज असते तर आज एका बाईच्या चारित्र्यावर तुम्ही प्रश्न उचललात म्हणून त्यांनीच टकमक टोकावरून अनेक लोकांना ढकललं असतं. मी त्यांचीच वाघीण आहे आणि त्यांचा लहानपणापासून माझ्यावर खूप मोठा प्रभाव आहे."."आज त्या गोष्टीमुळे मी माझ्या मुलाच्या अनेक गोष्टी शेअर नाही करू शकत. माझा मुलगा उत्तम चित्रकार आहे, तो उत्तम वक्ता आहे. त्याला Electronicsचं उत्तम ज्ञान आहे. आता मला फरक पडत नाही त्याचं इतरांनी कौतुक करावं. कारण त्याचं कौतुक करणारी लोक त्याच्याजवळ आहेत." असं ती पुढे म्हणाली.