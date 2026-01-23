Premier
तान्हाजी फेम देवदत्त नागे अभिनेता होण्यापूर्वी करायचा हे काम ;जुने दिवस सांगताना म्हणाला..
Devdutt Nage Used Work In This Field : अभिनेता देवदत्त नागे याने एका मुलाखतीत अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्यापूर्वी तो काय करत होता हे उघड केलं. काय म्हणाला अभिनेता जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : अभिनयक्षेत्रात काम करण्यासाठी अनेकजण स्ट्रगल करतात. तर काहीजण अपघाताने या क्षेत्रात येतात. मालिकाविश्वातून अभिनयाची सुरुवात करत थेट बॉलिवूडपर्यंत मजल मारलेला अभिनेता म्हणजे देवदत्त नागे. अतिशय सामान्य कुटूंबातून आलेल्या या कलाकाराने स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.