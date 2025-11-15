Premier

दुर्दैवी ! नवले पूल अपघातात मराठी अभिनेत्याचा मृत्यू, 3 महिन्याचा मुलगा झाला पोरका

Navale Bridge Accident Actor Death : नवले पूल अपघातात मराठी कलाकाराचा दुर्दैवी अंत झाला. त्याच्या अपघाती मृत्यूमुळे कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
Marathi News : पुण्यात 13 नोव्हेंबरला गुरुवारी नवले पुलावर झालेल्या भीषण अपघातात आठ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. नवले पुलाजवळ एका कारला भरधाव कंटेनरने जबर धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की कारमधील पाचही जणांचा मृत्यू झाला. तर कंटेनर चालक आणि क्लिनरचाही मृत्यू झाला.

