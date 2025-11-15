दुर्दैवी ! नवले पूल अपघातात मराठी अभिनेत्याचा मृत्यू, 3 महिन्याचा मुलगा झाला पोरका

Marathi News : पुण्यात 13 नोव्हेंबरला गुरुवारी नवले पुलावर झालेल्या भीषण अपघातात आठ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. नवले पुलाजवळ एका कारला भरधाव कंटेनरने जबर धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की कारमधील पाचही जणांचा मृत्यू झाला. तर कंटेनर चालक आणि क्लिनरचाही मृत्यू झाला. .या अपघातात मराठी अभिनेत्याने जीव गमावला आहे. धनंजय कोळी असं त्याचं नाव आहे. मृत्यूसमयी त्याचं वय 30 होते. त्यांच्या कुटूंबावर या अपघाताने दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मूळचा कोल्हापूरमधील जयसिंगपूरचा असलेला धनंजय गेल्या 5 वर्षांपासून कुटूंबासह चिखलीमध्ये स्थायिक झाला होता. .धनंजयने काही मराठी नाटकांमध्ये काम केलं होतं. याशिवाय तो कारचालकाचा त्याचा व्यवसाय होता. गेल्या काही वर्षांत त्याने हा व्यवसाय वाढवला होता. दोन कार, एक रिक्षा त्याच्या मालकीच्या होत्या. .गुरुवारी धायरीमधील नवलकर कुटूंब देवदर्शनासाठी नारायणपूरला जाणार होते. त्यासाठी त्यांनी धनंजयला त्याच्या गाडी घेऊन येण्याची विनंती केली. देवदर्शन करून परत येत असताना त्यांचा अपघात झाला. या भीषण अपघातात धनंजय यांच्याबरोबर मोक्षिता रेड्डी, स्वाती नवलकर, दत्तात्रय दाभाडे आणि शांता दाभाडे यांचा जागीच मृत्यू झाला. .धनंजय यांचं दोन वर्षांपूर्वी लग्न झालं होतं. तीन महिन्यांपूर्वी त्याच्या पत्नीने मुलाला जन्म झाला. नवलकर कुटूंबाला सोडल्यानंतर धनंजय त्याच्या पत्नीला आणि बाळाला भेटण्यासाठी तिच्या माहेरी जाणार होता. पण त्यापूर्वीच या अपघातात त्याने जीव गमावला. अवघ्या तीन महिन्यांच्या बाळावरून वडिलांचं छत्र हरपल्याने सगळेजण हळहळले. .धनंजयच्या पश्चात त्यांची पत्नी , बाळ आणि 61 वर्षांचे वडील आणि 52 वर्षीय आई, दोन विवाहित बहिणी आहेत.असा परिवार आहे. घरातील एकुलता एक कमावता मुलगा गेल्याने कुटूंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.