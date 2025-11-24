Premier

बॉलिवूडचा ही -मॅन हरपला! अभिनेते धर्मेंद्र यांचं निधन; वयाच्या ८९ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, चाहत्यांना धक्का

ACTOR DHARMENDRA DIED AT 89: लोकप्रिय अभिनेते धर्मेंद्र यांचं आज 24 नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. त्यांनी मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं.
Payal Naik
आजचा दिवस बॉलिवूडसाठी काळा दिवस ठरलाय. लोकप्रिय अभिनेते धर्मेंद्र यांचं निधन झालंय. राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय. आज २४ नोव्हेंबर रोजी धर्मेंद्र यांनी आपल्या चाहत्यांची साथ कायमची सोडलीये. बॉलिवूडचा ही- मॅन प्रेक्षकांना सोडून गेलाय. ते गेले काही दिवस व्हेंटिलेटरवर देखील होते. त्यांच्यावर घरीच उपचार सुरू होते. पत्नी प्रकाश कौर यांच्या सांगण्यावरून त्यांना घरी हलवण्यात आलं होतं. मात्र ८९ व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवलीये. धर्मेंद्र यांच्या पार्थिव देहावर विले पार्ले येथील स्मशान भूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

