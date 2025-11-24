Premier

'या' मराठी सिनेमात धर्मेंद्र यांनी केलं आहे काम ! विक्रम गोखलेंबरोबर शेअर केलेली स्क्रीन

Dharmendra Only Marathi Movie : अभिनेते धर्मेंद्र यांनी त्याच्या पूर्ण करिअरमध्ये एकाच मराठी सिनेमात काम केलं आहे. कोणता आहे हा सिनेमा जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांचं आज निधन झालं. त्यांच्या निधनाने बॉलिवूडवर शोककळा पसरली आहे. त्यांनी अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. गेले काही दिवस त्यांची तब्येत नाजूक होती. आज त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

