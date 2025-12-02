मुलीमुळे मैत्रीत दुष्मनी ! दिलीप कुमारांचा प्रेमाला विरोध पडला महागात; खास मित्राने मैत्रीच तोडली

Marathi Entertainment News : दिलीपकुमार बॉलिवूडमधील एक प्रतिष्ठित नाव. पण तुम्हाला माहितीये का दिलीप कुमार यांच्यामुळे त्यांच्या खास मित्राचं लग्न ठरता ठरता मोडलं. त्यामुळे त्यांच्या या खास मित्राने मैत्रीही तोडली. काय घडलेला हा किस्सा जाणून घेऊया. .दिलीप कुमार यांचा हा किस्सा त्या काळी बराच गाजला होता. दिलीप यांच्या निर्णयामुळे त्यांची मैत्री तुटली होती. कोण होता हा अभिनेता आणि काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया. .दिलीप कुमार या यांचे हे बेस्ट फ्रेंड दुसरे कुणीही नसून आहेत देव आनंद. एकेकाळी दिलीप कुमार आणि देव आनंद घनिष्ठ मित्र होते. पण दिलीप यांच्या एका चुकीमुळे त्यांची मैत्री तुटली. काय झालं नेमकं जाणून घेऊया. .काय घडलं नेमकं ?बॉलिवूड रेडिओच्या रिपोर्टनुसार, देव आनंद आणि सुरैय्या एकमेकांच्या प्रेमात होते. त्यांना एकमेकांशी लग्न करायचं होतं. पण त्यांच्या नात्याला ग्रहण लागलं ते दिलीप कुमार यांच्यामुळे. दिलीप यांच्या एका चुकीने ही मैत्री कायमची तुटली. .दिलीप आणि देव एकमेकांचे चांगले मित्र होते. दिलीप यांना सुरैया आणि देव यांच्या नात्याविषयी माहिती होतं. पण दिलीप यांनी त्यांच्या नात्याला सपोर्ट न करता उलट सुरैया यांच्या आजीचे देव आनंद यांच्या विरोधात कान भरले. त्यामुळे त्यांचं मत देव आनंद विषयी वाईट बनलं. यामुळं देव आनंद आणि दिलीप कुमार यांची मैत्रीही तुटली. .सुरैया एका कट्टर मुस्लिम कुटूंबातून होत्या. आणि त्यांच्या आईच्या आईला म्हणजे आजीला त्यांच्या नातीने हिंदू मुलाशी विवाह करावा हे बिलकुल मान्य नव्हतं. त्यामुळे अखेर हे नातं तुटलं. त्यानंतर सुरैया जन्मभर अविवाहित राहिल्या. .रिनासोबत लग्न... पूनम सिन्हा गरोदर असतानाच भावाने शत्रुघ्न यांना दिलेली धमकी; भाऊ लोकप्रिय झालेला पाहवत नव्हता म्हणून\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.