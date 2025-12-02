Premier

मुलीमुळे मैत्रीत दुष्मनी ! दिलीप कुमारांचा प्रेमाला विरोध पडला महागात; खास मित्राने मैत्रीच तोडली

Dilip Kumar Broken Friendship Story : दिलीप कुमार बॉलिवूमधील एक मोठं नाव. पण त्यांनी मित्राला केलेल्या विरोधामुळे त्याने मैत्रीच तोडली. काय घडलेलं नेमकं आणि दिलीप कुमार यांच्या विरोधाचं कारण नेमकं काय जाणून घेऊया.
esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : दिलीपकुमार बॉलिवूडमधील एक प्रतिष्ठित नाव. पण तुम्हाला माहितीये का दिलीप कुमार यांच्यामुळे त्यांच्या खास मित्राचं लग्न ठरता ठरता मोडलं. त्यामुळे त्यांच्या या खास मित्राने मैत्रीही तोडली. काय घडलेला हा किस्सा जाणून घेऊया.

Marathi News Esakal
www.esakal.com