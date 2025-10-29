खलिस्तानी पन्नूची दिलजीत दोसांजला धमकी; बिग बींच 'या' वादाशी काय आहे कनेक्शन?

Bollywood News : खलिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंग पन्नूने प्रसिद्ध पंजाबी गायक आणि अभिनेता दिलजीत दोसांजला धमकी दिली आहे. पन्नूने त्याला ऑस्ट्रेलियामध्ये 1 नोव्हेंबरला त्याचा होणार कॉन्सर्ट रद्द करण्याची धमकी दिली आहे. जर असं नाही केलं तर तो कॉन्सर्ट होऊ देणार नाही असं म्हटलं आहे. बॉलिवूडचे बिग बी अमिताभ बच्चन यांचंही नाव या धमकीशी जोडलं गेलं आहे. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया. .दिलजीतने काही दिवसांपूर्वी कौन बनेगा करोडपती ? या कार्यक्रमात हजेरी लावली. यावेळी त्याने अमिताभ यांचे वाकून आशीर्वाद घेतले. यावरूनच खलिस्तानी समर्थकांनी राडा घातला आहे. बिग बींचे आशीर्वाद घेऊन दिलीजीतने 1984 मध्ये नरसंहारामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांचा अपमान केल्याचं त्याने म्हटलं आहे. .1984 मध्ये विधवा झालेल्या आणि अनाथ झालेल्या प्रत्येकाचा अपमान असल्याचं त्याने म्हटलं आहे. त्याने अमिताभ बच्चन यांनाही धमकी दिली आहे. अमिताभ यांनी 1984 चा नरसंहार घडवून आणणाऱ्या लोकांना पाठींबा दिल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्यामुळे अमिताभ यांच्यासारख्या व्यक्तीच्या पायाना स्पर्श दिलजीतने सगळ्यांचा अपमान केल्याचं त्याने म्हटलं आहे. .1 नोव्हेंबरला ऑस्ट्रेलियामध्ये दिलजीतने त्याचा कॉन्सर्ट आयोजित केला आहे. हा दिवस तख्त साहिबने शीख नरसंहार स्मृतिदिन म्ह्णून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच दिवशी त्याने हा कॉन्सर्ट ठेवल्याने अनेकांनी त्याच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. .दोसांजच्या कार्यक्रमाच्या तारखांवर टीका होत असून शीख फॉर जस्टीस या संघटनेने या विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 1 नोव्हेंबरला या कॉन्सर्टबाहेर रॅली काढण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. दरम्यान अकाल तख्तचे जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज यांनी दिलीजीतकडे पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. ."नाटकाचा प्रयोग सुरु होणार आणि आई गेल्याचा फोन आला" अभिनेत्रीने सांगितली ती वाईट आठवण ; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.