खलिस्तानी पन्नूची दिलजीत दोसांजला धमकी; बिग बींच 'या' वादाशी काय आहे कनेक्शन?

Diljit Dosanjh Get Threatned By Khalistani Terrorist : अभिनेता आणि गायक दिलजीत दोसांजला खलिस्तान समर्थक व्यक्तीकडून धमकी आली आहे. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Bollywood News : खलिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंग पन्नूने प्रसिद्ध पंजाबी गायक आणि अभिनेता दिलजीत दोसांजला धमकी दिली आहे. पन्नूने त्याला ऑस्ट्रेलियामध्ये 1 नोव्हेंबरला त्याचा होणार कॉन्सर्ट रद्द करण्याची धमकी दिली आहे. जर असं नाही केलं तर तो कॉन्सर्ट होऊ देणार नाही असं म्हटलं आहे. बॉलिवूडचे बिग बी अमिताभ बच्चन यांचंही नाव या धमकीशी जोडलं गेलं आहे. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.

Diljit Dosanjh

