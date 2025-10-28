"बड्या व्यावसायिकांची कर्ज माफ होतात पण शेतकरी.." मांजरेकरांनी टोचले राज्यकर्त्यांचे कान;"त्याचं दुःख हे.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील आघाडीचे दिग्दर्शक, अभिनेते महेश मांजरेकर यांचा पुन्हा शिवाजीराजे भोसले हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. या सिनेमाच्या निमित्ताने त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांची सध्याची अवस्था यावर भाष्य करत सरकारला खडेबोल सुनावले. .सध्या महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या, पुरामुळे झालेलं शेतकऱ्यांचं नुकसान हा चिंतेचा विषय बनला आहे. पुन्हा शिवाजीराजे सिनेमात मांजरेकरांनी हा मुद्दा मांडला आहे. तसंच शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोनही त्यांनी सांगितला. .नुकतीच महेश मांजरेकर यांनी महाराष्ट्र टाइम्सला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांना शेतकऱ्यांची व्यथा सिनेमातून का मांडली ? या सगळ्याला जबाबदार कोण ? या प्रश्नांची उत्तरं दिली. काय म्हणाले मांजरेकर जाणून घेऊया..ते म्हणाले की,"आपण बघतो की, शेतकरी रस्त्यावर दूध ओततो, टोमॅटो फेकतो. कारण त्यांच्या शेतमालाला बाजारात योग्य किंमत मिळत नाही. शेतकऱ्यालाच कर्ज काढण्याची गरज का भासते ? जर शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळाला तर तो आत्महत्या का करेल ? सरकारनं या बाजारपेठेतील भावाच्या प्रणालीवर काम करणं अपेक्षित आहे. यात काय काय अडचणी आहेत ? जर आहेत त्या कशा सोडवल्या येतील का ? हा मुद्दा कुणीही गांभीर्याने घेत नाहीत. शेतकऱ्याची आत्महत्या ही फक्त कर्जामुळेच होत नाही. काही वेळा त्यामागे सामाजिक कारणंही असतात. एखाद्या शेतकऱ्याच्या मुलाचं लग्न होत नाही कारण तो 'शेतकऱ्याचा मुलगा' आहे. अशा बऱ्याच मुद्द्यांवर मी सिनेमात भाष्य केलं आहे. ".शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत बोलताना ते म्हणाले की,"गेल्या दहा वर्षांमध्ये 1,25,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यावर्षी जानेवारी, फेब्रुवारी , मार्च या तीन महिन्यांत 768 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. म्हणजे दिवसाला सात शेतकरी जीव देतात. उलट बड्या व्यावसायिकांची पंधरा लाख कोटी रुपयांची कर्ज माफ केली जातात. खरं तर कित्येक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंदसुद्धा होत नसेल. ते महाराष्ट्राला, राज्यकर्त्यांना, समाजाला कळतही नसेल. आपल्यासमोर जेवणाचं ताट आहे त्यात एक आत्महत्या लपलेली असेल हे सत्य लोकांसमोर आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांप्रती असलेली माझी स्वतःची जबाबदारी समजून मी हा सिनेमा लिहिला. "."आपल्या हातात असलेला घास कुण्या शेतकऱ्याच्या रक्तानं भिजलेला नाही ना ? याचा विचार झाला पाहिजे. ही संवेदना आपल्या मनात जागवली तरच बदल घडू शकतो. सरकारवर अवलंबून राहायचं थांबवूया. शेतकऱ्यांचं दुःख आपलं दुःख आहे. हे आपण मान्य केलं तर खरी क्रांती घडेल." असं ते पुढे म्हणाले.."तर आमची मैत्री तुटेल..." राज ठाकरेंसोबत सिनेमा बनवण्यावर महेश मांजरेकरांनी मांडलं मत; म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.