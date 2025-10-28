Premier

"बड्या व्यावसायिकांची कर्ज माफ होतात पण शेतकरी.." मांजरेकरांनी टोचले राज्यकर्त्यांचे कान;"त्याचं दुःख हे.."

Mahesh Manjarekar Slammed Government On Farmers Problem : अभिनेते, दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून खडेबोल सुनावले. काय म्हणाले मांजरेकर जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील आघाडीचे दिग्दर्शक, अभिनेते महेश मांजरेकर यांचा पुन्हा शिवाजीराजे भोसले हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. या सिनेमाच्या निमित्ताने त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांची सध्याची अवस्था यावर भाष्य करत सरकारला खडेबोल सुनावले.

