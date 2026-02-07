Premier

"माझ्यावर टीका करून त्यांना झोप लागतेय.." सचिन पिळगावकर यांचे ट्रोलर्सना खडेबोल; "वैयक्तिक आयुष्यावर.."

Sachin Pilgaonkar Reply To Trollers : ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक सचिन पिळगावकर यानी ट्रोलर्सना त्यांच्या स्टाईलमध्ये खडेबोल सुनावले. काय म्हणाले सचिन जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी आणि बॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व म्हणजे सचिन पिळगावकर. बालकलाकार म्हणून करिअरची सुरुवात करणाऱ्या सचिन यांनी सिनेविश्वात एक प्रदीर्घ काळ अनुभवला आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्यावर टीका करणाऱ्या ट्रोलर्सना खडेबोल सुनावले.

