"माझ्यावर टीका करून त्यांना झोप लागतेय.." सचिन पिळगावकर यांचे ट्रोलर्सना खडेबोल; "वैयक्तिक आयुष्यावर.."

Marathi Entertainment News : मराठी आणि बॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व म्हणजे सचिन पिळगावकर. बालकलाकार म्हणून करिअरची सुरुवात करणाऱ्या सचिन यांनी सिनेविश्वात एक प्रदीर्घ काळ अनुभवला आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्यावर टीका करणाऱ्या ट्रोलर्सना खडेबोल सुनावले. .सचिन यांनी नुकतीच रेडिओ सिटी मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी ट्रोलर्स त्यांच्यावर सतत करणारी टीका आणि सोशल मीडियावरील अपमानास्पद वागणूक यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. काय म्हणाले सचिन जाणून घेऊया. .ते म्हणाले की,"तुम्हाला विचारपूर्वक व्यक्त व्हायला हव. तुम्हाला तुमचे शब्द जपून वापरायला हवेत. याचा अर्थ कुणाच्या तरी अटींवर जगावं असा नाहीये. लोकांना निवडण्याचा अधिकार आहे. माझा एखादा सिनेमा नाही आवडला किंवा कुणाचाही सिनेमा नाही आवडला, त्यातलं काम नाही आवडलं तर ते सांगू शकतात. तुमचा सिनेमा किंवा सिनेमातील काम आवडलं नाही हे ते बोलायचा त्यांना अधिकार आहे. आमच्या वैयक्तिक आयुष्यात पडायचा त्यांना अधिकार नाही. लोक समजून घेत नाही याला आपण काही करू शकत नाही. आपण काही करायला जाऊही नये कारण आपला वेळ मौल्यवान आहे."."मला कितीही ट्रोल केलं तरीही माझ्यावर प्रेम करणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. काळजी तेव्हा करेन जेव्हा या प्रेम करणाऱ्यांची संख्या खूप कमी होईल. एक किस्सा आहे शाहरुखला कुणीतरी विचारलं होतं. त्याचा एक काळ आला होता की त्याला खूप ट्रोल केलं जायचं. त्याच्या जवळच्या व्यक्तीने त्याला विचारलं की, तुला त्रास होत नाही का ? (डिस्टर्ब नहीं हो रहा आपको ?) त्यावर त्याने उत्तर दिलं,"ज्याने आयुष्यात काहीच नाही केलं तो जर असं ट्रोल करून रात्री शांत झोपू शकतो या खुशीत की त्याने आज खूप काहीतरी मोठं काम केलं आहे तर त्याच्या त्या झोपेचं कारण मी आहे. तर मी खुश आहे त्यासाठी." मला शाहरुखचं ते उत्तर आवडलं."."कदाचित ते ट्रोल करून पैसेही कमावत असतील. कमवूदेत. माझ्यासारख्या माणसाचं ज्याचं करिअरचं 62 वं वर्ष या डिसेंबरला पूर्ण होईल आणि 63 वं वर्षं सुरु होणार आहे जानेवारीपासून. जर करिअरच्या 63 व्या वर्षी त्यांना मी इतका महत्त्वाचा वाटत असेन तर मला अजून काय पाहिजे ? कुठल्या अभिनेत्याला करिअरच्या 63 व्या वर्षी इतकी महत्त्व मिळालं आहे ? सोशल मीडियावर मी इतका लोकप्रिय आहे की आता मला जाहिराती मिळू लागल्या आहेत. तर त्यातील निगेटिव्हिटी बाजूला ठेवली तर हाही एक बदल आहे. तुम्हीही मजा करा आणि मीही मजा करतो." असं ते पुढे म्हणाले.."पवित्र रिश्ता नसतं तर मी लग्न करून सेटल असते" प्रार्थनाने दिली कबुली; "मी त्याला नकार दिला".