फाहाद फासीलच्या शंकर जयकिशन नाटकाला शुभेच्छा ! हैद्राबादमध्ये सुरुये नाटकाची रिहर्सल

Shankar Jaykishan Natak : अभिनेता फाहाद फासीलने भरत जाधव आणि महेश मांजरेकर यांच्या शंकर जयकिशन नाटकाला शुभेच्छा दिल्या. हे नाटक बघण्याची इच्छा व्यक्त केली. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी रंगभूमीवर लवकरच दाखल होणाऱ्या सुरज पारसनीस दिग्दर्शित ‘शंकर जयकिशन’ या नाटकाच्या तालमीबद्दल एक अनोखी गोष्ट समोर आली आहे. साधारणत: नाटकांच्या तालमी या मुंबई–पुण्यात किंवा कलाकारांच्या उपलब्धतेनुसार महाराष्ट्रातच होतात. परंतु नाटकाची तालीम थेट हैदराबादला होतेय. हे ऐकून नाटकप्रेमींसुद्धा आश्चर्यचकित झाले आहेत.

Entertainment news
mahesh manjrekar
Entertainment Field
Bharat Jadhav

