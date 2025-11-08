Premier

हिमालयातील जीवघेण्या थंडीत सैनिकांनी लढलेल्या युद्धाची शौर्यगाथा ; 120 बहादूरचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस !

120 Bahadur Movie Trailer Out : फरहान अख्तरची मुख्य भूमिका असलेल्या 120 बहादूर सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी आणि ट्रेलरविषयी.
Entertainment News : सर्वाधिक प्रतिक्षेत असलेल्या ‘120 बहादुर’ या चित्रपटाचा ट्रेलर अखेर प्रदर्शित झाला आहे आणि त्याची सुरुवात होते बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या दमदार आवाजातून. त्यांचा खोल, प्रभावी आणि प्रेरणादायी आवाज ट्रेलरला एक सिनेमॅटिक अनुभवात रूपांतरित करतो आणि जो साहस, बलिदान आणि निःस्वार्थ वीरतेची कहाणी अधिक रोमांचक बनवतो.

