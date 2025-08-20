Premier

मुंबईचा फौजदारच्या रिमेकमध्ये प्राजक्ता पुन्हा गश्मीरसोबत दिसणार ? अभिनेता म्हणाला "मी रिमेक बनवेन पण.."

Gashmeer Mali On Remake Of Mumbaicha Faujdar : अभिनेता गश्मीर महाजनीने नुकताच चाहत्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्याने पुन्हा प्राजक्ता माळीबरोबर काम करण्यावर भाष्य केलं.
Gashmeer Mali On Remake Of Mumbaicha Faujdar
Gashmeer Mali On Remake Of Mumbaicha Faujdar
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. मराठी इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेता गश्मीर महाजनी ने अलीकडेच इंस्टाग्रामवर चाहत्यांशी संवाद साधला आणि आपल्या आगामी प्रोजेक्टबद्दल संकेत दिले.

  2. गश्मीरचा ‘फुलवंती’ (2023) हा सिनेमा प्रेक्षकांना खूप आवडला, त्यात त्याची प्राजक्तासोबतची जोडी चाहत्यांच्या पसंतीस उतरली.

  3. गेल्या वर्षापासून गश्मीर कोणत्याही नव्या प्रोजेक्टमध्ये दिसला नसल्याने चाहते त्याच्या नव्या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

Loading content, please wait...
prajakta mali
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com