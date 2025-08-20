मुंबईचा फौजदारच्या रिमेकमध्ये प्राजक्ता पुन्हा गश्मीरसोबत दिसणार ? अभिनेता म्हणाला "मी रिमेक बनवेन पण.."

मराठी इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेता गश्मीर महाजनी ने अलीकडेच इंस्टाग्रामवर चाहत्यांशी संवाद साधला आणि आपल्या आगामी प्रोजेक्टबद्दल संकेत दिले.गश्मीरचा ‘फुलवंती’ (2023) हा सिनेमा प्रेक्षकांना खूप आवडला, त्यात त्याची प्राजक्तासोबतची जोडी चाहत्यांच्या पसंतीस उतरली.गेल्या वर्षापासून गश्मीर कोणत्याही नव्या प्रोजेक्टमध्ये दिसला नसल्याने चाहते त्याच्या नव्या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.. Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील हँडसम हंक गष्मीर महाजनी काही ना काही कारणामुळे चर्चेत असतो. नुकतंच त्याने इंस्टाग्रामवर चाहत्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्याने त्याच्या आगामी प्रोजेक्टबद्दल भाष्य केलं. काय म्हणाला गश्मीर जाणून घेऊया. .गश्मीरचा गेल्या वर्षी फुलवंती सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. त्यानंतर तो कोणत्याच प्रोजेक्ट मधून प्रेक्षकांच्या भेटीस आला नाही. त्यामुळे त्याला नव्या प्रोजेक्टमध्ये पाहण्यासाठी उत्सुकआहेत , त्याचा गेल्या वर्षी फुलवंती हा सिनेमा सगळ्यांनाच आवडला. त्यातील त्याची प्राजक्ताची जोडी अनेकांना आवडली. त्यामुळे ही जोडी पुन्हा बघण्याची इच्छा अनेकांना आहे..नुकत्याच त्याने केलेल्या आस्क मी नाऊ सेशन मध्ये एका चाहत्याने तुमच्या आगामी मुंबईचा फौजदार सिनेमामध्ये प्राजक्ता माली असेल का ? असा प्रश्न विचारला त्यावंर गश्मीरने मी मुंबईचा फौजदार सिनेमा नक्कीच बनवेन पण ती या सिनेमात काम करेल की नाही माहित नाही. असं उत्तर दिलं. तर त्याने त्याचा नवीन सिनेमा पुढील वर्षी येणार असल्याचं म्हटलं. .गश्मीरने खतरों के खिलाडी या शोमध्ये सहभागी होत सगळ्यांची मन जिंकली. तो या शोचा उपविजेता झाला. पण आता तो नव्या रियलिटी शोमध्ये दिसणार का याची उत्सुकताही चाहत्यांमध्ये आहे. .FAQs :Q1. गश्मीर महाजनीने अलीकडे चाहत्यांशी कुठे संवाद साधला?👉 त्याने इंस्टाग्रामवर चाहत्यांशी संवाद साधला.Q2. गश्मीर महाजनीचा शेवटचा चित्रपट कोणता होता?👉 त्याचा शेवटचा चित्रपट ‘फुलवंती’ (2023) होता.Q3. ‘फुलवंती’ चित्रपटातील गश्मीरची जोडी प्रेक्षकांना कशी वाटली?👉 त्याची आणि प्राजक्ताची जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडली.Q4. सध्या चाहते गश्मीरकडून काय अपेक्षा करत आहेत?👉 चाहते त्याला नव्या प्रोजेक्टमध्ये पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.Q5. गश्मीर महाजनीबद्दल नेहमी चर्चेत असण्याचं कारण काय असतं?👉 त्याच्या लूक, अभिनय आणि आगामी प्रोजेक्ट्समुळे तो सतत चर्चेत राहतो..आता पुर्णा आजीची जागा कोण घेणार? 'ठरलं तर मग'बद्दल बोलताना निर्मात्या सुचित्रा बांदेकर म्हणाल्या...'त्यांना जेव्हा अॅडमिट...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.