Govinda: 'हिरो नंबर १' योगींच्या दरबारी! गोविंदाने CMना दिलं असं खास गिफ्ट की फोटो झाले व्हायरल, राजकारणात करणार कमबॅक?

बॉलीवूडचा 'हिरो नंबर १' अर्थात अभिनेता गोविंदा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. बऱ्याच काळापासून रुपेरी पडद्यापासून दूर असलेला गोविंदा आता एका खास कारणामुळे चर्चेत आला आहे. नुकतीच त्याने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली असून या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत..गोविंदाने शनिवारी लखनौमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारी निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान दोघांमध्ये सिनेमा आणि सामाजिक विषयांवर बरीच चर्चा झाल्याचे समजते. गोविंदाने या भेटीचा फोटो स्वतःच्या इंस्टाग्रामवर शेअर केला आहे. यामध्ये तो मुख्यमंत्री योगींना भगवान श्रीकृष्णाची एक अतिशय सुंदर मूर्ती भेट म्हणून देताना दिसत आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्यासोबत वेळ घालवणे हा एक अद्भुत अनुभव होता, अशा शब्दांत गोविंदाने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत..'बॅटल ऑफ गलवान'गेल्या अनेक वर्षांपासून गोविंदाचा कोणताही मोठा चित्रपट प्रदर्शित झालेला नाही. २०१९ मध्ये आलेला त्याचा 'रंगीला राजा' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सपशेल फ्लॉप ठरला होता. त्यानंतर तो फारसा कुठे दिसला नाही. पण आता तो पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर कमबॅक करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. गोविंदा लवकरच सलमान खानच्या 'बॅटल ऑफ गलवान' या चित्रपटामध्ये एका खास भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट एप्रिल २०२६ मध्ये प्रदर्शित होणार असून चाहते गोविंदाला पुन्हा एकदा पडद्यावर पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत..गोविंदा राजकारणात पुन्हा सक्रिय?गोविंदा आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या या भेटीमुळे राजकीय आणि मनोरंजन विश्वात तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. काहींना वाटतेय की गोविंदा राजकारणात पुन्हा सक्रिय होणार का, तर काहींना ही केवळ सदिच्छा भेट वाटतेय. तरीही या दोघांच्या भेटीने सध्या सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. गोविंदाने दिलेल्या या खास भेटीची सर्वत्र स्तुती केली जात आहे..