"मी माझ्या वहिनीमुळे या इंडस्ट्रीमध्ये.." आठवणी सांगताना तो झाला भावूक ;"ती आजारी असताना अक्षयाने.."

Actor Hardeek Joshi Shared Emotional Memory Of His Sister In Law : अभिनेता हार्दिक जोशीने त्याच्या दिवंगत वहिनीच्या आठवणी नुकत्याच शेअर केल्या. काय म्हणाला हार्दिक जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील राणादा म्हणजेच अभिनेता हार्दिक जोशी चर्चेत आलाय ते त्याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमुळे. तुझ्यात जीव रंगला मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेल्या हार्दिकने नुकतीच त्याच्या वहिनीची भावूक आठवण शेअर केली.

