"मी माझ्या वहिनीमुळे या इंडस्ट्रीमध्ये.." आठवणी सांगताना तो झाला भावूक ;"ती आजारी असताना अक्षयाने.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील राणादा म्हणजेच अभिनेता हार्दिक जोशी चर्चेत आलाय ते त्याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमुळे. तुझ्यात जीव रंगला मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेल्या हार्दिकने नुकतीच त्याच्या वहिनीची भावूक आठवण शेअर केली. .हार्दिकने नुकतीच कविरत स्टुडिओ या चॅनेलला मुलाखत दिली. काही वर्षांपूर्वी हार्दिकच्या मोठ्या भावाच्या पत्नीचं आजारपणामुळे निधन झालं. त्यावेळी हार्दिक जाऊ बाई गावात या झी मराठीवरील शोमध्ये सूत्रसंचालन करत होता. त्याच्या वाहिनीने त्याला केलेला सपोर्ट आणि अक्षयाने वहिनीच्या आजारपणात सांभाळलेलं घर यावर तो बोलला..हार्दिक म्हणाला,"माझ्या या करिअरमध्ये मला सगळ्यात जास्त सपोर्ट घरातून माझ्या वहिनीने केला. जेव्हा मी स्ट्रगल करत होतो तेव्हा मला फार कमी पैसे मिळायचे. छोटे-मोठे रोल्स मी करायचो. तर मी नोकरीही शोधत होतो. त्यावेळी वहिनी माझ्या सपोर्टला उभी राहिली. त्यावेळी तिने मला सांगितलं की, तू तुझं स्वप्न पूर्ण कर. तिने सपोर्ट केला की तू स्ट्रगल कर, तुला नाही काही करायची ना नोकरी. नको करुस. आम्ही आहोत सपोर्टला. यांच्यात तुला यश मिळेल. मला गुपचूप पैसे द्यायची. ती कधी शॉपिंगला गेली तर माझ्यासाठी कपडे घेणारच. ती खूप मोठा सपोर्ट सिस्टम होती. "."मी खरंतर जाऊबाई गावात हा कार्यक्रम सोडला होता. ज्या दिवशी प्रोमो आऊट झाला त्या दिवशीच कळलं की वहिनी खूप सिरीयस आहे. तिचं केव्हाही काहीही होऊ शकतं. तेव्हा माझ्या भावाबरोबर उभं राहायला मी काम सोडायचं ठरवलं. झी मराठी क्रिएटिव्ह्जशी बोललो. ते लोकही तयार नव्हते पण मला जायचं होतं. ते लगेच पुण्यात आले. त्यांनी वहिनीची कंडिशन बघितली. पण त्यांना वाटत होतं की मी करावं."."जेव्हा तिला कळलं की मी शो सोडतोय तेव्हा तिने मला बोलावून घेतलं. तेव्हा ती प्रतिक्रिया देऊ शकत होती. तिला ऑक्सिजन मास्क लावला होता. तेव्हा तिने विचारलं का सोडतोय ? मी म्हटलं काही नाही.दादाबरोबर राहायला सोडतोय. तर तिने हाताच्या खुणेने नको सोडू सांगितलं आणि माझ्याकडून प्रॉमिस घेतलं. माझा शो आला. यशस्वी झाला पण ते बघायला ती नव्हती.".अक्षयाविषयी सांगताना तो म्हणाला की,"ती खूप सपोर्टिव्ह आहे. जेव्हा माझी वहिनी आजारी होती तेव्हा तिने एकही काम घेतलं नाही. त्यावेळी तिला खूप मालिकांच्या ऑफर्स येत होत्या. पण तिने स्वीकारल्या नाहीत. त्यावेळी ती घरात सपोर्ट करत होती. कारण मी माझ्या घरच्यांशी खूप क्लोज आहे हे तिला माहितीये."