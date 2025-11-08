Video : थाटात पार पडला जयवंत वाडकरांच्या लेकीचा साखरपुडा ! मल्याळी जावई आणि स्वामी समर्थांचं कनेक्शन

Marathi Entertainment News : मराठी मनोरंजनविश्वात लगीनघाई सुरु झाली आहे. मेघन जाधव-अनुष्का पिंपुटकर ही जोडी लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे तर शिवानी नाईक-अमित रेखी, तेजस्विनी लोणारी-समाधान सरवणकर यांचाही साखरपुडा झाला. त्यापाठोपाठ आता अभिनेते जयवंत वाडकर यांची मुलगी स्वामिनीचाही साखरपुडा काल 7 नोव्हेंबरला पार पडला. .जयवंत वाडकर यांचं मराठी कलाविश्वातील योगदान अतुलनीय आहे. त्यांची लेकही मनोरंजन क्षेत्रात कास्टिंग डायरेक्टर म्हणून कार्यरत आहे. याशिवाय ती डान्सरही आहे. .स्वामिनीच्या होणाऱ्या नवऱ्याचं नाव वरुण नायर असं आहे. तो मल्याळी असून त्याची स्वतःची निर्मिती संस्था आहे. गेली अनेक वर्षं ते एकमेकांचे चांगले मित्र आहेत. त्यांच्या साखरपुड्याला त्यांचा संपूर्ण मित्रपरिवार उपस्थित होता. स्वानंदी बेर्डे, अभिनय बेर्डे, गौरव मोरे यांनी खास हजेरी या साखरपुड्याला लावली होती. .राजश्री मराठीने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये स्वामिनीच्या आईने खुलासा केला की,"माझा जावई स्वामीभक्त आहे. दोघंही स्वामीभक्त एकमेकांना भेटले त्यामुळे मला खूप आनंद आहे. यापेक्षा वेगळा आनंद असू शकत नाही. त्यांच्या डोक्यावर कायम स्वामींचा आशीर्वाद असेल. वरुण केरळचा असूनही स्वामींचा भक्त आहे. मी दोघांसाठीही खूप आनंदी आहे.".स्वामिनीने अशी ही आशिकी, बाबा या प्रोजेक्टमध्ये काम केलं आहे. HC London या कंपनीची ती ब्रँड अँबेसेडर आहे. याशिवाय डान्सर म्हणूनही कार्यरत आहे. .फक्त संपत्तीतच नाही तर वयानेही विकी कौशलपेक्षा मोठी आहे कतरिना कैफ; दोघांच्या वयात किती आहे अंतर? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.