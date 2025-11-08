Premier

Video : थाटात पार पडला जयवंत वाडकरांच्या लेकीचा साखरपुडा ! मल्याळी जावई आणि स्वामी समर्थांचं कनेक्शन

Jaywant Wadkar's Daughter Engagement : अभिनेते जयवंत वाडकर यांची मुलगी स्वामिनीचा साखरपुडा नुकताच थाटात पार पडला. सोशल मीडियावर या समारंभाचे व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत.
Jaywant Wadkar's Daughter Engagement

Jaywant Wadkar's Daughter Engagement

Marathi Entertainment News : मराठी मनोरंजनविश्वात लगीनघाई सुरु झाली आहे. मेघन जाधव-अनुष्का पिंपुटकर ही जोडी लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे तर शिवानी नाईक-अमित रेखी, तेजस्विनी लोणारी-समाधान सरवणकर यांचाही साखरपुडा झाला. त्यापाठोपाठ आता अभिनेते जयवंत वाडकर यांची मुलगी स्वामिनीचाही साखरपुडा काल 7 नोव्हेंबरला पार पडला.

