“बाल्कनीतून आगीचा गोळा जाताना पाहिला…” करवा चौथमुळे वाचलेला अभिनेते जितेंद्र यांचा जीव, म्हणाले...

VETERAN ACTOR JEETENDRA RECALLED A SHOCKING INCIDENT: बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते जितेंद्र यांना त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. रवी कपूर या नावाने त्यांचा जन्म झाला. जितेंद्र यांनी त्याच्या करिअरमध्ये सहा दशकांहून अधिक काळ काम केलं. तसंच त्यांनी २०० पेक्षा जास्त सिनेमांमध्ये मुख्य भूमिका साकारली. तसंच जेव्हा त्यांचा संघर्षाचा काळ होता तेव्हा त्यांना पत्नी शोभा कपूर यांनी कायम साथ दिली. १९७४ त्यांनी लग्न केलं. .दरम्यान अशातच जितेंद्र यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या आयुष्यातील एक थरारक प्रसंग सांगितला आहे. पत्नीमुळे ते मरता-मरता वाचल्याचं ते म्हणाले. करवा चौथच्या दिवशी पत्नी शोभा कपूर हिच्या हट्टामुळे आपला जीव वाचला असल्याचा खुलासा त्यांनी मुलाखत केलाय. .जितेंद्र बोलताना म्हणाले की, 'चेन्नईला जाण्यासाठी फ्लाइट पकडायची होती. माझं घर एअरपोर्टपासून जवळच होतं. त्यामुळे फ्लाइट पकडण्यासाठी आधी लवकर जाण्याची गरज नव्हती. परंतु करवा चौथ असल्यानं पत्नी शोभा मला सतत थांबवत होती. फ्लाइट लेट असल्यामुळे चंद्र दिसेपर्यंत जाऊ नका असं पत्नीनं सांगितलं. त्यामुळे मला विमातळावर पोहण्यासाठी उशीर झाला.'.नंतर मला कळलं की, फ्लाइट उशिरा आहे. त्यामुळे मी पुन्हा घरी आलो. घराच्या बाल्कनीतून मी एक विमान आगीत जळताना पाहिलं. ते इंडियन एअरलाइन्सचं विमान होतं. ज्यामध्ये मी प्रवास करणार होतो. या भीषण दुर्घटनेत एका सहकलाकराचा मृत्यू सुद्धा झाला. पत्नीनं मला थांबवलं म्हणून मी वाचलो.' असा एक किस्सा त्यांनी शेअर केला. .दरम्यान जितेंद्र आणि शोभा कपूर यांच्या लग्नात अनेक अडचणी आल्या होत्या. त्यांचं लग्न सतत पुढे ढकलण्यात आलं. काही सिनेमे फ्लॉप झाल्यामुळे दोघेही तणावात होते. परंतु बिदाई सिनेमानंतर जितेंद्र यांचं आयुष्य बदललं. त्यानंतर ३१ ऑक्टोंबर १९७४ रोजी त्यांनी शोभा कपूरसोबत लग्न केलं.