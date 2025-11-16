"करिअरमधील अस्थिरतेमुळे मी डिप्रेशनमध्ये.."करण सिंग ग्रोव्हरचा नैराश्याबद्दल खुलासा

Entertainment News : हिंदी दूरदर्शनपासून ते चित्रपटसृष्टीपर्यंत आपली वेगळी छाप पाडणारा अभिनेता करण सिंग ग्रोव्हर पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. आपल्या देखण्या लूक आणि दमदार अभिनयामुळे चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या करणने अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या आयुष्यातील अतिशय वैयक्तिक आणि भावनिक अनुभवाबद्दल खुलासा केला आहे. काय म्हणाला करण जाणून घेऊया. .करणने नुकतीच एका चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने डिप्रेशनविषयीचा त्याचा अनुभव शेअर केला. काय म्हणाला करण जाणून घेऊया. .‘कसौटी जिंदगी की’, ‘कुबूल है’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधून घराघरात पोहोचलेला करण एका काळात नैराश्याच्या छायेत जगत होता. त्या काळातील मानसिक संघर्षाबद्दल बोलताना तो म्हणाला, “नैराश्य ही अशी गोष्ट आहे जी आपण दुर्लक्षित करू शकत नाही. त्याबद्दल बोलणं आणि मदत घेणं खूप गरजेचं आहे. अनेकदा लोक बाहेरून व्यवस्थित दिसतात, पण आतून ते तुटलेले असतात.” .करण पुढे म्हणाला, “कधी आर्थिक ताण, तर कधी करिअरमधील अस्थिरता या सगळ्यामुळे मनावर प्रचंड दडपण येतं. त्या काळात मला सगळं निरर्थक वाटत होतं. पण बिपाशा माझ्या सोबत खंबीरपणे उभी राहिली. तिने मला समजून घेतलं, आधार दिला आणि पुन्हा उभं राहण्यासाठी ताकद दिली. तिच्याशिवाय मी आज इथपर्यंत पोहोचू शकलो नसतो.”.२०१६ मध्ये करण आणि अभिनेत्री बिपाशा बसूने लग्नगाठ बांधली. आज दोघंही आपल्या मुलीसोबत आनंदी कौटुंबिक आयुष्य जगत आहेत. करिअरकडे पाहिलं तर करणने ‘अलोन’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर त्याने ‘फायटर’मध्ये हृतिक रोशन आणि दीपिका पादुकोणसोबत स्क्रीन शेअर केली. दूरदर्शन आणि सिनेमांच्या विश्वात आपली ओळख निर्माण करताना त्याने प्रत्येक भूमिकेला वेगळं आयाम दिलं..हेमामालिनीशी लग्न केल्यानंतर धर्मेंद्र पडलेले 27 वर्ष लहान अभिनेत्रीच्या प्रेमात, बायकोने दिलेली धमकी...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.