"करिअरमधील अस्थिरतेमुळे मी डिप्रेशनमध्ये.."करण सिंग ग्रोव्हरचा नैराश्याबद्दल खुलासा

Maysabha Poster Out : अभिनेता करण सिंह ग्रोव्हरने ती डिप्रेशनमध्ये जात असल्याबद्दल खुलासा केला. काय म्हणाला करण सिंग ग्रोव्हर जाणून घेऊया.
Entertainment News : हिंदी दूरदर्शनपासून ते चित्रपटसृष्टीपर्यंत आपली वेगळी छाप पाडणारा अभिनेता करण सिंग ग्रोव्हर पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. आपल्या देखण्या लूक आणि दमदार अभिनयामुळे चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या करणने अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या आयुष्यातील अतिशय वैयक्तिक आणि भावनिक अनुभवाबद्दल खुलासा केला आहे. काय म्हणाला करण जाणून घेऊया.

