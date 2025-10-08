Premier

२०२६ पासून ब्रिटनमध्ये यशराज फिल्म्सच्या तीन मोठ्या चित्रपटांचे चित्रीकरण होणार, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांची घोषणा!

Keir Starmer Announced Big Budget Bollywood Movie Shoot In Britain : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी 3 मोठ्या बिग बजेट सिनेमांचं चित्रीकरण ब्रिटनमध्ये सुरु होणार असल्याची घोषणा केली.
Keir Starmer Announced Big Budget Bollywood Movie Shoot In Britain

Keir Starmer Announced Big Budget Bollywood Movie Shoot In Britain

Bollywood News :भारताची आघाडीची चित्रपट निर्मिती आणि वितरण कंपनी यशराज फिल्म्स (YRF) ने जाहीर केले आहे की ते २०२६ पासून आपले तीन प्रमुख चित्रपट युनायटेड किंगडममध्ये (UK) चित्रित करणार आहे. या निर्णयामुळे 3,000 हून अधिक रोजगारनिर्मिती होईल आणि ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला कोट्यवधी पौंडांचा फायदा होणार आहे, अशी घोषणा ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी आज मुंबईत केली.

