आणि साठाव्या वर्षी बाबासाहेब व्हायोलीन शिकले; किरण मानेंनी उलगडली महामानवाची न माहित असलेली बाजू

Marathi Entertainment News : आज महामानव बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. आज त्यांना अभिवादन करण्यासाठी शेकडो लोक चैत्यभूमीवर दाखल झाले आहेत. अनेक कलाकारांनीही बाबासाहेबांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अभिवादन केलं. .अभिनेते किरण माने यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत बाबासाहेबांची फारशी माहित नसलेली बाजू उलगडली. बाबासाहेबांना व्हायोलिन वादनाचा छंद होता असं त्यांनी सांगितलं. काय म्हणाले किरण माने जाणून घेऊया. .किरण यांची पोस्ट "“किरण, खूप दु:ख भोगलेल्या. ‘आतमध्ये’ वेदना साठून राहीलेल्या माणसांना व्हायोलिनचे स्वर खूप भावतात” आमचे येळगांवकर सर मला म्हणाले होते !…डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना व्हायोलिनचं खूप आकर्षण ! दिल्लीत असताना व्हायोलिन वादक मुखर्जी बाबासाहेबांना शिकवायला यायचे, पण वादन कमी आणि गप्पांचा फड जास्त रंगत असे. त्यामुळं शिकणं राहूनच गेलं."."...पण व्हायोलीनचे आर्त स्वर बाबासाहेबांची पाठ सोडत नव्हते. मुंबईत आल्यावर वयाच्या साठाव्या वर्षी त्यांनी पुन्हा व्हायोलिन शिकण्याचा चंग बांधला ! बळवंत साठे यांना बाबासाहेबांना व्हायोलीन शिकवण्यासाठी पाचारण करण्यात आलं. एवढ्या महान माणसाला शिकवण्याचं त्यांना दडपणच आलं ! जरा दबकतच ते शिकवायला गेले. पण दिलखुलास बाबासाहेबांनी पहिल्या भेटीतच त्यांच्याशी घट्ट मैत्री केली. साठेंना व्हायोलीनवर कावळ्याचा आवाज काढा-चिमणी-पोपटाचा आवाज काढा असं सांगून खळखळून हसायचे... साठेंनी बाबासाहेबांना त्यांच्या वेळेनुसार राजगृहावर व्हायोलीन शिकवायला सुरूवात केली. बाबासाहेबांनीही मनापासून वेळात वेळ काढून दोन वर्ष शिकून घेतलं.."."पुर्वी रमाई हयात असताना, कधी इच्छा झाली तर आपल्या फावल्या वेळेत बाबासाहेब व्हायोलिन वाजवण्याचा सराव करीत. रमाईंना घरकामात मदत कामात मदत म्हणून बारा वर्षाची मुलगी यायची. तिचं नाव वनस्पती दुर्गत. तिनं बाबासाहेबांची खूप छान आठवण सांगीतलीय “बाबासाहेब व्हायोलीन वाजवायला लागले की मी रमाईच्या खोलीत त्या सुरावर नाचायचे. रमाई खूप हसायच्या.. बाबासाहेबांशी जास्त बोलणं होत नसे पण ‘कशी आहेस? जेवलीस का?’ अशी विचारपूस करायचे,..बाहेर निघताना माझ्या गालावर डोक्यावर प्रेमाने थोपटत आणि सांगत, “आईला त्रास देऊ नकोस.”बाबासाहेबांना व्हायोलीन शिकवणार्या बळवंतरावांचे एक शिष्य माझ्या फ्रेन्डस् लिस्टमध्ये आहेत. त्यांनी मेसेंजरमध्ये “किरण मानेसर, त्या दिवसांवर लिहा प्लीज.” अशी मला एकदा विनंती केली होती, त्यामुळे ही महामानवाची हळवी बाजू वर आली…जयभीम.- किरण माने.".सोशल मीडियावर किरण यांची पोस्ट चर्चेत आहेत. अनेकांनी या पोस्टवर कमेंट करत महामानवाला अभिवादन केलं आहे. .उर्मिला मातोंडकरसोबत खरंच तुमचं अफेअर होतं का? राम गोपाल वर्मा यांनी अखेर उत्तर दिलंच; म्हणाले, 'आमच्याबद्दल जे काही...'\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.