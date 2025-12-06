Premier

आणि साठाव्या वर्षी बाबासाहेब व्हायोलीन शिकले; किरण मानेंनी उलगडली महामानवाची न माहित असलेली बाजू

Dr. Babasaheb Ambedkar Violine Memory : अभिनेते किरण माने यांनी बाबासाहेब आंबेडकर यांची व्हायोलिन वादन शिकण्याची आठवण शेअर केली. काय म्हणाले किरण माने जाणून घेऊया.
Dr. Babasaheb Ambedkar Violine Memory

Dr. Babasaheb Ambedkar Violine Memory

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : आज महामानव बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. आज त्यांना अभिवादन करण्यासाठी शेकडो लोक चैत्यभूमीवर दाखल झाले आहेत. अनेक कलाकारांनीही बाबासाहेबांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अभिवादन केलं.

Loading content, please wait...
Babasaheb Ambedkar
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com