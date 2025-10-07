Premier

Marathi Movie : अरेंज मॅरेजची मॉडर्न गोष्ट, प्रेमाची गोष्ट सिनेमाचा भन्नाट ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस

Premachi Goshta 2.0 Movie Trailer : प्रेमाची गोष्ट सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. अभिनेता ललित प्रभाकर आणि अभिनेत्री ऋचा वैद्य यांची या सिनेमा मुख्य भूमिका आहे.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News: एव्हरेस्ट एंटरटेनमेंट प्रस्तुत ‘प्रेमाची गोष्ट २’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटाचा टिझर आणि गाणी आधीच चर्चेत असून नुकताच प्रदर्शित झालेला ट्रेलर पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखीच वाढली आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर लाँच सोहळा दिमाखात पार पडला. या धमाल सोहळ्यात ललित प्रभाकर, ऋचा वैद्य आणि रिधिमा पंडित यांनी चित्रपटातील ‘ओल्या सांजवेळी २.०’ व ‘ये ना पुन्हा’ या गाण्यांवर सुंदर नृत्य सादर केले.

