Video : जयंतला लागली अनुष्काच्या नावाची हळद ! जाधव कुटुंबाचा हळदीचा थाट आणि धमाल

Marathi Entertainment News : लक्ष्मीनिवास फेम जयंत म्हणजेच अभिनेता मेघन जाधव आज 16 नोव्हेंबरला लग्नबंधनात अडकतोय. काल त्याचा हळदी सोहळा पार पडला. सोशल मीडियावर व्हिडीओ चर्चेत आहेत. .मेघन अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकरबरोबर लग्न करतोय. अतिशय साध्या आणि पारंपरिक पद्धतीने जाधव कुटूंबाच्या घरी मेघनची हळद पार पडली. त्याचं संपूर्ण कुटूंब आणि नातेवाईक यावेळी हजर होते. .अगदी घरीच कमी नातेवाईकांच्या उपस्थितीत मेघनची हळद पार पडली. मोजके नातेवाईक आणि घरातील लोकांनी मेघनला ओवाळलं आणि त्याला हळद लावली. सेलिब्रिटीजच्या हळदीचा थाट पाहता मेघनच्या साध्या समारंभाने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. .आज 16 नोव्हेंबरला या जोडीचा लग्नसोहळा असून मराठी इंडस्ट्रीमधील अनेक कलाकार यामध्ये सहभागी होणार आहेत. लक्ष्मीनिवास मालिकेच्या कलाकारांनीही यांचं केळवण थाटात पार पाडलं. सगळेजण आता या जोडीच्या लग्नासाठी उत्सुक आहेत. .Viral Video: जुम्मे की रात है...! भाईजानने परदेशात दाखवला डान्सचा जलवा, नेटकरी म्हणाले...'एनर्जी कमाल...'.रंग माझा वेगळा या मालिकेच्या सेटवर या दोघांची ओळख झाली. या दरम्यान मैत्री झाली आणि ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यांनी एकत्र फोटोग्राफीची कंपनीही सुरु केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.