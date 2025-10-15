माझी तुझी नंतर बऱ्याच काळाने मालिकविश्वात मोहन जोशींचा कमबॅक ! काजळमायामध्ये साकारणार 'ही' भूमिका

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवर लवकरच काजळमाया ही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. अक्षय केळकर आणि वैष्णवी कल्याणकर यांची या मालिकेत मुख्य भूमिका आहे. काही दिवसांपूर्वी या मालिकेचा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. नुकताच या मालिकेचा ग्रँड लाँच सोहळा पार पडला. यावेळी मालिकेतील कलाकारांची ओळख करून देण्यात आली..अक्षय केळकर आणि वैष्णवी बरोबरच प्रिया बेर्डे यांच्याबरोबर रुची जाईल यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. यासोबतच ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशीसुद्धा मालिकाविश्वात कमबॅक करत आहेत. नुकताच त्यांच्या भूमिकेचा प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. .प्रोमोमध्ये ते आरती करताना दिसतात. जोपर्यंत वेळणेश्वराचा आशीर्वाद पाठीशी आहे तोपर्यंत तुझ्या केसालाही धक्का लागणार नाही असं ते म्हणतात. मोहन जोशी पुजाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे पण त्यांच्या भूमिकेचं नाव अजून समोर आलं नाहीये. त्यांचा लूक मात्र सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. अनेकांनी मोहन जोशींचं स्वागत केलं आहे. 'माझी तुझी रेशीमगाठ' मालिकेनंतर बऱ्याच काळाने ते मालिकेत दिसणार आहे. जवळपास ते चार वर्षांनी मालिकेत दिसणार आहेत. आजारपणामुळे त्यांनी ही मालिका अर्ध्यावर सोडली होती. काही काळ ते ब्रेकवर होते. .27 ऑक्टोबरपासून ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. तेव्हा पाहायला विसरू नका काजळमाया दररोज रात्री 10:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.