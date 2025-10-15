Premier

माझी तुझी नंतर बऱ्याच काळाने मालिकविश्वात मोहन जोशींचा कमबॅक ! काजळमायामध्ये साकारणार 'ही' भूमिका

Mohan Joshi Comeback In New Marathi Serial : ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी हे बऱ्याच काळाने मराठी मालिकाविश्वात कमबॅक करणार आहे. जाणून घेऊया त्यांच्या भूमिकेविषयी.
Mohan Joshi Comeback In New Marathi Serial

Mohan Joshi Comeback In New Marathi Serial

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवर लवकरच काजळमाया ही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. अक्षय केळकर आणि वैष्णवी कल्याणकर यांची या मालिकेत मुख्य भूमिका आहे. काही दिवसांपूर्वी या मालिकेचा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. नुकताच या मालिकेचा ग्रँड लाँच सोहळा पार पडला. यावेळी मालिकेतील कलाकारांची ओळख करून देण्यात आली.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com