"माझ्या आयुष्यात ती आली" महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम निखिल बनेने दिली आनंदाची बातमी, PHOTO VIRAL !

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम निखिल बने उर्फ "बने"ने त्याची ड्रीम बाईक विकत घेतली.त्याने सोशल मीडियावर पिवळ्या रंगाच्या येझदी स्क्रॅम्बलर बाईकसोबतचा फोटो शेअर केला."Finally माझ्या आयुष्यात ती आली… माझी Dream Bike" या कॅप्शनसह त्याची पोस्ट व्हायरल झाली असून चाहत्यांनी आणि सहकलाकारांनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला..Marathi Entertainment News : सोनी मराठीवरील महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमामुळे अनेक नवीन जुने चेहरे प्रेक्षकांच्या परिचयाचे झाले आणि त्यांना लोकप्रियता मिळाले. त्यातीलच एक म्हणजे निखिल बने. बने म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या निखिलची एक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. काय पोस्ट आहे जाणून घेऊया. .निखिलने नुकतीच त्याची ड्रीम बाईक विकत घेतली. सोशल मीडियावर त्याने याबाबत पोस्ट शेअर केली. अनेकांनी त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला. .निखिलने नुकतीच येझदी कंपनीची स्क्रॅम्बलर ही बाईक विकत घेतली. पिवळ्या रंगाच्या त्याच्या बाईकचा फोटो त्याने सोशल मीडियावर शेअर केला. त्याने या फोटोला "Finally माझ्या आयुष्यात ती आली… माझी "Dream Bike" असं कॅप्शन दिलं आहे. त्याच्या सहकलाकारांनी आणि मित्रांनी त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला. .एका सामान्य घरातून आलेय निखिलच्या या यशाने अनेकजण खुश झाले आहेत. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा व्यतिरिक्त त्याने गुलकंद, बॉईज 4 या सिनेमात काम केलं आहे.