महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम निमिष कुलकर्णी अडकला लग्नबंधनात; थाटात पार पडला विवाहसोहळा

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत सध्या लगीनघाई सुरु आहे. अनेक सेलिब्रिटी या काळात लग्नबंधनात अडकले आहेत. नुकतंच प्राजक्ता गायकवाड-शंभूराज खुटवड, सोहम बांदेकर-पूजा बिरारी यांचा विवाहसोहळा पार पडला. तर अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीही लग्नबंधनात अडकली. त्यातच आता हास्यजत्रा फेम अभिनेताही लग्नबंधनात अडकला. .अभिनेता निमिष कुलकर्णीचा थाटात विवाहसोहळा काल 5 डिसेंबरला पार पडला. सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत त्याने लग्नाची बातमी जाहीर केली. त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होतोय. .कोमल भास्करबरोबर निमिषने लग्नगाठ बांधली. गेली अनेक वर्षं तो तिच्याबरोबर रिलेशनशिपमध्ये होता. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांचा साखरपुडा पार पडला आणि अखेर काल त्यांनी लग्न केलं. लग्नाला कोमलने भगव्या रंगाची डिझायनर नऊवारी नेसली होती. तर निमिषने पांढऱ्या रंगाचा कुर्ता आणि कोमलच्या साडीला शोभेल असं भगव्या रंगाचं उपरणं आणि धोतर नेसलं होतं. .अनेकांनी सोशल मीडियावर कमेंट करत निमिष आणि कोमलचं अभिनंदन केलं आहे. नातेवाईक आणि मित्रपरिवाराच्या उपस्थितीत निमिषचा विवाहसोहळा पार पडला. त्याच्या संगीत, हळदीचे फोटोही चर्चेत आहेत. .दरम्यान निमिष कोणत्याही नव्या प्रोजेक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस आला नाहीये. त्यामुळे त्याच्या नव्या प्रोजेक्टची सगळेजण आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .विनोद, ड्रामा आणि लव्ह स्टोरी! हृषिकेश जोशीचं नवं नाटक 'बोलविता धनी' रंगमंचावर; पुण्यात होणार पहिला प्रयोग.