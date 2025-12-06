Premier

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम निमिष कुलकर्णी अडकला लग्नबंधनात; थाटात पार पडला विवाहसोहळा

Nimish Kulkarni Wedding : अभिनेता निमिष कुलकर्णीचं लग्न थाटात पार पडला. सोशल मीडियावर त्याच्या लग्नाचे फोटो चर्चेत आहेत.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत सध्या लगीनघाई सुरु आहे. अनेक सेलिब्रिटी या काळात लग्नबंधनात अडकले आहेत. नुकतंच प्राजक्ता गायकवाड-शंभूराज खुटवड, सोहम बांदेकर-पूजा बिरारी यांचा विवाहसोहळा पार पडला. तर अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीही लग्नबंधनात अडकली. त्यातच आता हास्यजत्रा फेम अभिनेताही लग्नबंधनात अडकला.

