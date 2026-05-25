दिवाळीनंतर नाही तर दिवाळीपूर्वीच होणार रणबीर कपूरचा रामायण सिनेमा रिलीज !

Entertainment News : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि बहुप्रतिक्षित प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या 'रामायण' या चित्रपटाची प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. नितेश तिवारी यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेला 'रामायण: पार्ट १' हा चित्रपट आधी दिवाळीच्या मुहूर्तावर ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रदर्शित केला जाणार होता; मात्र आता या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख एक आठवडा आधी निश्चित केली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, निर्माते नमित मल्होत्रा हा भव्य चित्रपट ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी चित्रपटगृहात आणण्याचा विचार करत आहेत. चित्रपटात रावणाची भूमिका साकारणाऱ्या दाक्षिणात्य सुपरस्टार यश यानेही नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात हा चित्रपट ऑक्टोबरच्या अखेरीस प्रदर्शित होऊ शकतो, असे संकेत दिले होते. .चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख बदलण्यामागे निर्मात्यांचे एक विशेष व्यावसायिक गणित असल्याचे बोलले जात आहे. दिवाळीचा सण अधिकृतपणे सुरू होण्यापूर्वीच हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आणण्याची निर्मात्यांची योजना आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या पहिल्या आठवड्यात देशभरात याविषयी मोठी उत्सुकता आणि चर्चा निर्माण व्हावी, जेणेकरून दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या दिवाळीच्या दीर्घ सुट्ट्यांचा थेट फायदा चित्रपटाला मिळेल, असा निर्मात्यांचा अंदाज आहे. .सणासुदीच्या काळात पहिल्या आठवड्यापेक्षा दुसऱ्या आठवड्यात बॉक्स ऑफिसवर अधिक गल्ला जमवून भारतीय चित्रपटसृष्टीत कमाईचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित करण्याचा निर्मात्यांचा मानस आहे. हा चित्रपट निर्धारित वेळेच्या आधी प्रदर्शित होत असल्याच्या वृत्तामुळे चित्रपट रसिक आणि चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या चित्रपटात बॉलिवूड आणि दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकारांची तगडी स्टारकास्ट पाहायला मिळणार आहे..यात रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश आणि सनी देओल यांच्या मुख्य भूमिका आहेत.