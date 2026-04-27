Video: रणवीर सिंह 'दुआ'ला घेऊन पोहोचला लाईव्ह शोमध्ये, म्हणाला...'लेकीचा पहिलाच लाईव्ह शो...'

RANVEER SINGH GETS EMOTIONAL AT NMACC EVENT: धुरंधर फेम रणवीर सिंग याची क्रेझ भारतातच नाहीतर जगभरात झाली आहे. दीपिका-रणवीर यांची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. दीपिकाने देखील सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रेग्नसीबाबत चाहत्यांना गुडन्यूज दिली होती. दरम्यान अशातच रणवीर लेक दुआला घेऊन लाईव्ह शोमध्ये गेला होता. रणवीरचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .रणवीर सिंग मुंबईतील नीता मुंकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र इथं आयोजित 'कोकोमेलॉन सिंग अ-लाँग लाईव्ह' शोला उपस्थित होता. यावेळी लेक देआला सुद्धा उपस्थित होती. मुलीला जागतिक दर्जाचं अनुभव देण्यासाठी रणवीर स्वत: तिथं उपस्थित होता.त्याने लेकीला जागित दर्जाच्या कार्यक्रमात सहभागी केल्याबद्दल आभार सुद्धा मानले आहे. त्याचा तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .कार्यक्रम झाल्यानंतर रणवीरनं पापाराझींसोबत संवाद साधला. लेकीसोबत लाईव्ह शो करण्याच्या अनुभव सांगताना तो म्हणाला, 'हा क्षण माझ्यासाठी खूप भावूक आणि खास होता. आमच्या दुआ बेबीचा हा पहिलाच लाईव्ह शो होता. त्यामुळे मला खुप खास वाटतय. आम्हाला असा जागतिक दर्जाचा अनुभव आणि आयुष्यभराची आठवण दिल्याबद्दल NMACC टीमचं मी मनापासून आभार मानतो' असं तो व्हिडिओमध्ये म्हटलाय. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .दरम्यान रणवीर आणि दीपिका लवकरच दुसऱ्यांदा आई-बाबा होणार आहे. दीपिकांने काही दिवसापूर्वी प्रेग्नेंसीची बातमी चाहत्यांना दिली होती. तिने पोस्ट शेअर करत मुलगी दुआच्या हातात प्रेग्नन्सी टेस्ट धरलेली होती. अनेकांनी तिच्या पोस्टवर शुभेच्छाचा वर्षाव केला होता. धुरंधर सिनेमामुळे सुद्धा रणवीरची बरीच चर्चा रंगली. त्याच्या सिनेमानं १७०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.