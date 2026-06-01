'या' अभिनेत्याने रणवीर सिंहला मारली होती तब्बल 24 कानशिलात! कॅमेऱ्यात कैद झाली घटना; नेमकं काय घडलं होतं?

RANVEER SINGH WAS SLAPPED 24 TIMES FOR A PADMAAVAT SCENE: बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग सध्या विविध प्रोजेक्ट्समुळे चर्चेत आहे. धुरंधरच्या यशानंतर त्याची बरीच चर्चा रंगली. दरम्यान रणवीरने आजपर्यंत अनेक सिनेमात काम केलं. गली बॉय, सिंघम, बाजीराव मस्तानी या सिनेमातून त्याने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. तसंच पद्मावत सिनेमात त्याने खलनायकाची भूमिका साकारली होती. या सिनेमातील त्याचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडलं होतं. .पद्मावतमधील रणवीरचा खतरनाक लूक आणि अभिनयाची आजही चर्चा होते. परंतु या भूमिकेसाठी त्याने खूप मेहनत घेतली होती. नायकापेक्षा खलनायकाचं पात्र साकारणं कठीण असतं. सिनेमातील एका सीनवेळी रणवीर सिंहला अभिनेते रजा मुराद यांनी एक दोन वेळा नाहीतर तब्बल २४ वेळा कानशिलात मारली होती. पडद्यावर हा सीन काही सेकंदाचा असला तरी यासाठी रणवीरला खूप मोठी किंमत मोजावी लागली होती. .माहितीनुसार, पद्मावत सिनेमात रणवीरने अलाउद्दीन खिलजीची भूमिका साकरली होती. दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांना हा सीन त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा परफेक्ट वाटत नव्हता. त्यामुळे त्यांनी तो सीन अनेक वेळा रीटेक घेतला. त्यावेळी २४ वेळा रझा मुराद यांना रणवीर सिंहच्या कानशिलात मारावी लागली होती. शेवटच्या २४ व्या रीकेटनंतर भन्साळी त्या सीनवर समाधानी झाली. .दरम्यान पद्मावत सिनेमा रणवीरसह दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, आदिती राव हे कलाकार मुख्य भूमिकेत होते. या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई केली होतं. .'जेव्हा त्याला आमची गरज...' पद्मिनी कोल्हापुरे रणवीर सिंगबद्दल म्हणाल्या....