"त्याचं आधीच ठरलंय.." राकेशच्या घटस्फोटावर बहीण पहिल्यांदाच झाली व्यक्त ; "ते दोघं अजूनही.."

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी 6 चा स्पर्धक राकेश बापट त्याच्या परफॉर्मन्समुळे चर्चेत आहे. राकेशचा बिग बॉसमधील गेम अनेकांना आवडतोय. त्याची एक्स पत्नी रिद्धि डोगराने सोशल मिडियावर पोस्ट करत पाठिंबा दिला. त्यातच राकेशची मोठी बहीण शीतलने पहिल्यांदाच रिद्धी आणि राकेशच्या घटस्फोटाबद्दल भाष्य केलं. .शीतल यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी राकेश आणि रिद्धीच्या घटस्फोटावर आणि त्यांच्या नात्यावर पहिल्यांदाच भाष्य केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .शीतल म्हणाल्या की,"ते दोघं एकमेकांचा खूप आदर करतात. त्यांच्यात खूप चांगली मैत्री आहे. कोणत्याही नात्यात आदर खूप महत्त्वाचा आहे. पण कधी कधी अपेक्षा जेव्हा वाढतात तेव्हा ते नातं कुठेतरी बदलत. म्हणून त्यांनी मधला मार्ग निवडला."."त्या दोघांमध्ये चांगली मैत्री आहे. आदर आहे. त्यांचं जमत नव्हतं म्हणून कुठेही टॉक्सिक न होता त्यांनी हा मार्ग निवडला. त्याला टॉक्सिसिटी नाही आवडत आणि तिलाही नाही आवडत." असं त्या पुढे म्हणाल्या. .तर राकेश आणि राखीच्या नात्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. विशालने केलेले आरोपही त्यांनी खोडून काढले. काहीही झालं तरीही दिसण्यासाठी राकेश राखीकडे जाईल असं विशाल म्हणाला होता. त्यावर आता शीतल यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं. त्या म्हणाल्या,"इतके दिवस राकेश दिसत नव्हता का ? शोमध्ये तोच दिसतोय. तो दिसला नाही जरी तरीही त्याचीच चर्चा होतेय. त्यामुळे तो दिसण्यासाठी असं काही करेल असं वाटतं."."मित्र म्हणून राकेश आणि राखी भारी आहेत. मला खूप आवडतात. त्याने पहिल्यापासूनच हे क्लिअर केलं आहे की माझं कुटुंब आणि माझं करियर हेच माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. मुळात राकेश नवीन नात्यासाठी अजून तयारच नाहीये कुणाच्या बाबतीत. त्याला अजून काही वर्षं कुणीच त्याच्या आयुष्यात नाहीये." असं त्या पुढे म्हणाल्या.