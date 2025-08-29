Video : 22 उंदीर मामा, 2 मोदक अन् रोबोट्स! देशमुखांचा अनोखा बाप्पा, रितेश-जिनिलियाच्या लेकांचं होतंय कौतुक !

महाराष्ट्रात उत्साहात गणेशोत्सव सुरू असून पर्यावरणपूरक बाप्पाकडे लोकांचा कल वाढला आहे.रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांच्या घरी यावर्षी त्यांच्या मुलांनी रोबोटिक्सचा वापर करून अनोखा बाप्पा साकारला.रियान आणि राहीलच्या या कल्पकतेचं सोशल मीडियावर मोठं कौतुक होत आहे..Marathi Entertainment News : सध्या महाराष्ट्रात सगळीकडे उत्साहात गणेशोत्सव साजरा होत आहे. गेल्या काही वर्षात पीओपीच्या मुर्त्यांमुळे होणारं प्रदूषण यामुळे पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याकडे अनेकांचा कल वाढू लागला आहे. अनेक सेलिब्रिटीजच्या घरीही पर्यावरणपूरक बाप्पा साकारण्याकडे कल असतो. सध्या सगळीकडे चर्चा आहे ती रितेश आणि जिनिलिया देशमुखच्या अनोख्या बाप्पाची. .दरवर्षी बाप्पाचं रूप वेगवेगळ्या पद्धतीने साकारण्याकडे देशमुख कुटूंबाचा कल असतो. यावेळीही रितेश-जिनिलियाच्या मुलांनी अनोखा बाप्पा साकारला आहे. त्यामुळे रियान आणि राहीलचं सगळीकडे कौतुक होतंय. .यावेळी रियान आणि राहीलने रोबोटिक्सचा वापर करून बाप्पाचा देखावा साकारला. बाप्पाचं अनोखं आणि देखावा सध्या सगळीकडे आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. यासाठी त्यांनी खास रोबोटिक्सची शिकवणी लावून ते कौशल्य आत्मसात केलं. सोशल मीडियावर याबाबतचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. .गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांनी ही तयारी सुरू केली. तज्ज्ञांच्या मदतीने त्यांनी हे प्रशिक्षण घेतलं. फुटबॉल हा त्या दोघांच्याही आवडीला खेळ आहे. त्यामुळे फुटबॉलचा खेळ, मोदकचे रोबोट्स आणि त्यातून साकारलेला आकर्षक देखावा सध्या सगळीकडे चर्चेत आहे. त्यांनी 22 उंदीर तयार करून त्यातून २ फुटबॉलच्या टीम तयार केल्या. जी टीम आधी गोल करेल तसे दोन्ही मोदक सुरु होतात आणि बाप्पाच्या दिशेने चालू लागतात. ज्या टीमचा मोदक आधी बाप्पापर्यंत पोहोचेल ती टीम विजयी होईल अशी त्यांची संकल्पना आहे. .पालक म्हणून आपण मुलांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे असं जिनिलियाने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हटलं. तर रितेशनेही मुलांच्या कल्पकतेचं कौतुक केलं. या आधीही देशमुख कुटूंबाने विविध बाप्पा प्रत्येक गणेशोत्सवाला साकारले आहेत. .FAQs : Q1. यावर्षी रितेश-जिनिलियाच्या घरी कसा बाप्पा साकारण्यात आला?👉 त्यांच्या मुलांनी रोबोटिक्सचा वापर करून अनोखा आणि आधुनिक बाप्पा साकारला.Q2. रोबोटिक्ससाठी रियान आणि राहीलने काय केलं?👉 त्यांनी खास रोबोटिक्सची शिकवणी लावून ते कौशल्य आत्मसात केलं.Q3. देशमुख कुटुंब दरवर्षी बाप्पाला कशा प्रकारे साकारतं?👉 दरवर्षी वेगळ्या आणि आगळ्या-वेगळ्या थीमवर बाप्पा साकारण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.Q4. लोकांचा कल पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाकडे का वाढतो आहे?👉 पीओपीच्या मूर्तीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि निसर्ग जपण्यासाठी.Q5. रियान-राहीलच्या बाप्पाचा व्हिडीओ कुठे पाहायला मिळतो?👉 सोशल मीडियावर रितेश आणि जिनिलियाने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.