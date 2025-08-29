Premier

Video : 22 उंदीर मामा, 2 मोदक अन् रोबोट्स! देशमुखांचा अनोखा बाप्पा, रितेश-जिनिलियाच्या लेकांचं होतंय कौतुक !

Riteish Genelia Ganpati Celebration : अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख यांच्या मुलांनी अनोखा बाप्पा साकारला आहे. सोशल मीडियावर त्यांनी याबाबतचा व्हिडीओ शेअर केला आहे.
Riteish Genelia Ganpati Celebration
Riteish Genelia Ganpati Celebration
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. महाराष्ट्रात उत्साहात गणेशोत्सव सुरू असून पर्यावरणपूरक बाप्पाकडे लोकांचा कल वाढला आहे.

  2. रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांच्या घरी यावर्षी त्यांच्या मुलांनी रोबोटिक्सचा वापर करून अनोखा बाप्पा साकारला.

  3. रियान आणि राहीलच्या या कल्पकतेचं सोशल मीडियावर मोठं कौतुक होत आहे.

Loading content, please wait...
riteish deshmukh
Entertainment news
Entertainment Field
Ganesh Celebration
genelia d'souza deshmukh
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com